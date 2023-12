Confira horário especial neste mês de dezembro para o comércio de Brusque

Nesta sexta-feira, 1º, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) reforçou a sugestão de horário de Natal para o comércio. O objetivo é que os clientes tenham tempo para fazerem suas compras de fim de ano nas lojas associadas.

Sugestão de horário

O horário estendido do comércio inicia no dia 9 de dezembro (sábado), com sugestão para que as lojas fiquem abertas até às 18h. Já no período de 11 a 15 de dezembro, o comércio deverá funcionar até às 21h.

A partir do dia 16 de dezembro, o atendimento nas lojas será até às 18h. No dia 17, as lojas abrem das 9h às 21h e no período de 18 a 22 de dezembro, o atendimento sugerido também é até às 21h. No dia 23, até às 18h e no domingo, 24, véspera de Natal, das 9h às 13h

09/12, sábado: até às 18h;

11/12 a 15/12, segunda à sexta-feira: até às 21h;

16/12, sábado: até às 18h;

17/12, domingo: das 9h às 21h;

18/12 a 22/12, segunda à sexta-feira: até às 21h;

23/12, domingo: até às 18h;

24/12, sábado : das 9h às 13h.

