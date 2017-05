Confira os ganhadores dos ingressos para peça Frames

Os ganhadores dos ingressos (um para cada vencedor) para assistir neste domingo, 28, a peça teatral Frames são:

• Aluisio da Costa Izolan

• Janaina Antônia Cavalcante Garcia

Para retirar os ingressos, no dia do espetáculo, os ganhadores devem apresentar documento com foto na recepção do Cescb. Para visitar os atores no camarim, os ganhadores precisam estar no local do evento uma hora antes do espetáculo começar.