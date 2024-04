Confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Exposição

Neste sábado, 6, às 10h, ocorre a abertura da exposição “Baderna” de Arthur Crespi Castro no piso superior da Livraria Graf. A exposição promete mergulhar os visitantes em um universo surrealista de caos e reflexões existenciais através de 16 desenhos cuidadosamente selecionados. Os desenhos apresentados na exposição convidam os espectadores a refletir sobre temas cotidianos explorando os aspectos sombrios da mente por meio de um mergulho de cabeça no surrealismo.

2. Festa do galeto

A Capela São Francisco do Sul, na localidade da Cristalina, em Brusque, promove no sábado, 6, a nona edição da Festa do Galeto. Uma missa será realizada às 18h e, na sequência, começa a festa. O galeto custa R$ 30 e o churrasco de alcatra custa R$ 80. Os dois incluem maionese, pão e conservas. A partir das 21h, acontece apresentação musical com Trio Fazzenda. O evento ainda vai ter com serviço completo de bar e cozinha, cantinho do bolo e roda da fortuna. Mais informações pelo telefone 47 98885-8508 e 47 98901-7361.

3. Sábado Fácil

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza no dia 6 de abril, mais uma edição do Sábado Fácil, na praça Barão de Schneeburg, no Centro. Neste dia, a população terá serviços gratuitos como orientações de saúde, teste de acuidade visual, consultas de crédito no SPC e Serasa, orientações com o Procon e atrações musicais. Também haverá atividades para crianças. A programação inicia às 9h e a sugestão é que o atendimento das lojas funcione em horário estendido, até às 17h.

Também será realizado o walking tour pelos pontos culturais e históricos do município, realizado pela Fundação Cultural. A saída será às 9h, na praça Barão de Schneeburg. Os participantes conhecerão mais sobre os comércios que marcam a memória da cidade, finalizando no Instituto Aldo Krieger (IAK). Lá, o grupo terá a oportunidade de conhecer o seu interior e finalizar o roteiro apreciando a performance musical do Duo Os Bachianos. A previsão de encerramento é às 12h.

4. Museu aberto

O Museu Casa de Brusque estará aberto neste sábado, 6, com a exposição temporária “Sociedade Amigos de Brusque: 70 anos de fundação”, que estará disponível para visitação das 9h às 12h, e das 13h às 16h. O público terá a cesso a fotografia e peças históricas que retratam momentos marcantes da trajetória do museu, e vai poder também conhecer uma casa estilo enxaimel, onde se encontra a exposição. A entrada é gratuita.

5. Baile no Rancho

O Rancho Baile & Eventos, no Primeiro de Maio, promove o Baile do Smirnoff nesta sexta-feira, 5, a partir de 22h. As atrações musicais são Legião Gaúcha, grupo Candieiro (foto) e DJ Rubinho Owen. Os ingressos custam R$ 25 para homens e é de graça para mulheres até às 23h. O combo de smirnoff com 1 litro de energético custa R$ 99 até às 23h30. Reservas e mais informações podem ser feitas do WhatsApp 47 99932-2695.

6. Sábado de rock

No sábado, 6, a banda Invasão Básica comanda a noite no Rock Bar, que fica na avenida Bepe Roza, a margem direita da Beira Rio, no Centro de Brusque. A abertura é às 22h. As entradas custam R$ 20 (para mulheres) e R$ 30 (para homens). Reservas gratuitas de cadeiras podem ser feitas pelo WhatsApp 47 99222-4466.

7. Feirinha de adoção de pets

A Lippet Pet Shop, que fica na rua João Bauer 260, no Centro de Brusque, realiza uma feirinha de adoção responsável de pets no sábado, 6, das 8h às 12h.

