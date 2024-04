– teria sido o fundador do Clube Atlético Carlos Renaux

– teria sido o primeiro sócio do Luciano da Havan, antes do Seu Vanderlei

– a Fenajeep? mas é lógico que ele é que teria dado essa maravilhosa ideia pro pessoal

– teria comprado a primeira geladeira da Cônsul feita na cidade

– teria dado o primeiro tiro ali no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque

– teria dito pra Vó do Guga falar pra mãe dele pra ela botar ele no tênis que o garoto tinha futuro

– teria falado pro Ciro Roza como deveria ser feita a Beira-Rio

– teria sido o projetista do Loteamento Jardim Maluche

– teria ensinado o Campi como assar os marrecos para a primeira Fenarreco

– teria mostrado para a família Bruns a receita que ele mesmo inventou para fazer linguicinha

– teria ensinado o Bruninho Moritz a tocar acordeon

– teria aberto a primeira sala comercial pra vender confecção na Azambuja

– teria dado a ideia pro Seu Arthur Schlösser para fazer os Jogos Abertos

– quem vocês acham que teria falado pro pessoal do Guarani construir a Goiabeira? ele, né!

– teria sido o primeiro a investir pesado no Balneário Perequê, comprando terrenos a preço de bicicleta

– teria sido o idealizador da Rodada de Negócios da AMPE, com certeza absoluta

– e quem vocês acham que teria inventado de colocar nata por cima da cuca de banana? só poderia ter sido ele, é claro!

Coisas que matam mais que o infarto agudo do miocárdio no mundo

– dizer “sim” para a sua mulher quando ela pergunta “você acha que eu estou gorda,

amor?” (44 milhões de mortes, sendo 4 milhões só em 2023)

– tirar a gordura da picanha ou pedir a picanha bem passada pro assador (21 milhões de

mortes)

– botar a coca antes da vodka na hora de fazer o cuba (17 milhões de mortes)

– dizer para um amigo: “mas é feio esse teu carro, né!” (15 milhões de mortes)

– levar Kaiser na festa e tomar a Heineken dos outros primeiro (9 milhões de mortes)

– botar vinagre na maionese (7,8 milhões de mortes)

– colocar cominho no frango de televisão de cachorro (1,5 milhão de mortes)

Treta

Bomba! População de coelhinhos abandonados aumenta em Brusque depois de passar o domingo de Páscoa com famílias que fizeram milhões de fotos no Instagram e capivaras já se revoltam com a possível ocupação da Beira-Rio. Tenso! Guarda Nacional em alerta máximo.

Pé de meia

O governo federal começou a liberar as verbas do Pé de Meia, que é um programa que vai dar dinheiro para os estudantes matriculados na rede pública, com o intuito de evitar que eles saiam da escola. Serão contemplados alunos dos 14 aos 24 anos, cuja família esteja no Cadastro Único, e a preferência será para aqueles em que a família esteja no Bolsa Família. O aluno contemplado vai poder receber 200 reais para matrícula, 1.800 reais dividido em 9 vezes pela frequência de 80% em sala de aula, mais 1.000 reais para passar de ano e mais 200 reais pro ENEM. A ideia de ajudar os estudantes carentes é muito boa (pena que eu te conheço, Amarildo!), mas algo me diz que quem realmente vai fazer o pé de meia não vão ser eles, infelizmente! Concorda comigo?

Tempo bom

Essa semana me lembrei, junto com alguns amigos, que por essa época acontecia sempre a tradicional FENARINHA, lá no sítio Vó Rosa, na Limeira Alta! Era aquele sábado ao meio dia agradável para passar com a família e os amigos, rever as pessoas que às vezes há muito tempo a gente não via, encontrar também aquele pessoal de Brusque que foi “morar fora”, ouvir uma boa música raiz e é claro, saborear o melhor pirão com linguiça do sul do mundo. Bons tempos que poderiam voltar!

Pena

Pessoas que ficam pedindo nos semáforos, pessoas que vendem coisas nas praias, pra mim tudo certo, até não vejo o maior problema do mundo nisso. O problema é quando levam crianças junto, isso é de cortar o coração! E por isso as levam, para que as pessoas fiquem com dó e comprem. De vez em quando eu via os indiozinhos ali na sinaleira da Skibom ou na Miami Automóveis. Eu não sei vocês, mas comigo me dá um nó na garganta. Isso sim deveria ser coibido pelo órgão competente que existe para cuidar dos direitos das crianças!

Frases que você sempre ouve no futebol raiz

Pô cara, pra que isso? Todo mundo trabalha amanhã!

Entenda

Levei uma multa esses dias, por não estar com o farol baixo ligado na Rodovia Ivo Silveira. Eu sempre achei essa lei o “ó do borogodó”, uma coisa sem pé nem cabeça, que só serve mesmo para quem fabrica bateria! Mas entenda você, como funciona a cabeça dos políticos para fazerem 90% das leis, como essa do farol baixo:

1) Vou achar uma coisa que seja polêmica para criar uma Lei

2) Tem que ter a ver com coisas que o brasileiro gosta, no caso o carro

3) O mote principal tem que ser relacionado a diminuição de mortes

4) Vai arrecadar uma grana boa pro governo federal e não tem contrapartida nenhuma

5) O povo vai achar ruim, mas vai acabar aceitando goela abaixo

Bingo, achei: Lei do Farol Baixo. E tocalipau.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro Fabiano Acácio Zucco (Zuquinho), Leandro Moresco, Maria Tereza Prates (Ziza), Dr Júlio César Bork, Rodriguinho Oliveira,

Fabrício Coelho, Fabio Barbosa, Jairinho dos Santos, Sidnei Rodrigues, André Sassi, Dudu Zendron, Daniel Maestri, Jones Bosio, Toni Nicolas Bado, Rodrigo Casagrande, Marcos César Pires, Luciano Witkowsky, Horst Heinig, Ricardo Stofella, Victor Hugo Gamba, Jaison Lorencetti, Beto Walendowsky, Sandro Barg, Neto Zimmermann e Charles Bittencourt. Bom final de semana e que o Bruscão amanhã apronte pra cima da turma do porcelanato lá em Criciúma!

Sabedoria Butecular

“Gente falsa é igual pão de alho na churrasqueira, se você bobear, já sabe…”