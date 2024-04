Abel Moda Vôlei joga a final da Superliga B neste domingo

A Abel Moda Vôlei enfrenta o Mackenzie-MG às 18h30 deste domingo, 7, no ginásio do adversário, pela grande final da Superliga B. A partida tem transmissão do SporTV 2. Esta é a segunda final da equipe brusquense na competição, em sua segunda participação.



Sem desfalques para a partida, a delegação viaja no sábado, 6, de manhã. A chegada a Belo Horizonte está prevista para o fim da tarde, por volta das 16h30, e ainda tem um treinamento programado na capital mineira.

Na última rodada da primeira fase, a Abel Moda venceu o Mackenzie por 3 sets a 0, na Arena Brusque. O time brusquense tentava garantir ao menos a terceira colocação, enquanto as mineiras já estavam classificadas às semifinais, vencendo todos os 10 jogos e perdendo um único set até então. As parciais naquela partida em 16 de março foram de 29-27, 25-16 e 25-15.

Maurício Thomas deixa o favoritismo com o Mackenzie, baseado na diferença de investimento nas equipes e de experiência dos plantéis. “Acredito que agora é diferente, tentaremos o título e eles são o favorito pela campanha, pelo investimento e pelas atletas mais experientes como Sassá, Saraelen, Aline, Natiele. Todas já jogam a Superliga A por muitos anos. Em nossa equipe. não temos ninguém que jogou como titular na Superliga. Temos atletas que fizeram parte da relação, mas nunca jogaram efetivamente.”

Será necessário superar o favoritismo do Mackenzie para conquistar mais um título de divisão nacional. A Abel Moda Vôlei foi campeã da regionalizada Superliga C, em 2021. Em 2022, perdeu a final da Superliga B para o São Caetano-SP no tie-break, com parciais de 22-25, 25-20, 25-23, 26-28 e 12-15.

“Vamos lutar pelo título, é uma competição nacional. Temos nova oportunidade de trazer o título para a cidade”, finaliza Thomas.

