Homem morre após se afogar enquanto tomava banho em rio, em Garuva

Um homem morreu após se afogar em um rio na cidade de Garuva, no Norte de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira, 4. O caso ocorreu por volta das 10h55 na ponte Rio São João, na rua vereador Reginaldo News. A vítima tinha 36 anos.

Outros três homens que estavam no local indicaram ao Corpo de Bombeiros onde a vítima tinha sido vista pela última vez. Eles, segundo relato aos bombeiros, estavam todos tomando banho no rio, mas eles não conheciam a vítima do afogamento.

Os bombeiros foram informados que já tinha se passado 40 minutos que o homem tinha sido visto pela última vez. As buscas, então, foram iniciadas imediatamente. Com o auxílio de um drone da Defesa Civil da cidade, foi possível encontrar o homem em menos de dez minutos, mas ele já estava sem vida.

Os agentes relataram que o drone permaneceu parado na localização exata para o resgate do corpo fosse realizado com um cabo guia.

A Polícia Cientifica de Joinville foi acionada para recolher o corpo. A vítima não foi identificada.

