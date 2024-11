Conheça a história da primeira mulher eleita presidente da OAB de Brusque

Após ser eleita a nova presidente da subseção de Brusque da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na última sexta-feira, 22, Cristiana Guérios falou ao jornal O Município sobre sua trajetória como advogada e o que planeja para a entidade durante seu mandato.

Ela tem 56 anos e nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Entretanto, cresceu em uma comunidade ucraniana em Curitiba, no Paraná, estado de onde o pai é natural. Ela é advogada desde 1990 e está inscrita na OAB desde 1991. Ela encabeçou a Chapa 101, que obteve 83% dos votos válidos. De forma administrativa, Cristiana assume a presidência da entidade a partir do dia 1º de janeiro.

Apesar de não dominar a língua do país europeu, ela conta que segue aprendendo sobre os costumes e práticas da Ucrânia. “Meu pai chegou a nascer no Brasil, no entanto, até os 9 anos, ele só falava em ucraniano”.

Foi em Curitiba que fez praticamente toda sua formação escolar e acadêmica, tendo se formado na Universidade de Direito de Curitiba, em 1990. Após, trabalhou com advocacia no município e logo depois mudou-se com o marido para Joaçaba, no Oeste catarinense. Na cidade, ficou por 11 anos. Cristiana chega a Brusque em 2004.

Foi presidente da Comissão da Mulher Advogada (CMA) durante o triênio 2016-2018. Além disso, presidiu a Comissão de Direito de Família e Sucessões de 2019 a setembro de 2021 e foi secretária-geral da OAB de Brusque no mesmo período.

No município do Oeste, a advogada trabalhou como assessora jurídica da procuradoria municipal, e também atuou na área acadêmica, como professora e coordenadora do curso de Direito da Unoesc.

Começo no Direito

Cristiana conta que a decisão de cursar Direito na faculdade não foi a primeira das opções e que também não era um sonho de infância. Entre as opções, estava o curso de Jornalismo. “Eu sabia que eu gostava de falar bastante e me imaginava muitas vezes como jornalista. Inclusive, fiz vestibular para a federal (para o curso de jornalismo) mas não passei”. Durante o vestibular, então conseguiu uma vaga para cursar Direito e assim seguiu.

“Fui me apaixonando pelo curso. Desde o segundo período da faculdade eu já fazia estágio, então tive essa proximidade com advogados. Acho que isso acabou me inspirando também”. estre em Instituições Públicas pela UFSC, Cristiana atua na área de direito civil e processo civil, com ênfase em direito de família, sucessões, obrigações, posse e propriedade.

Primeira mulher eleita na OAB

Sobre ser a primeira mulher a ser eleita presidente da OAB de Brusque, Cristiana diz que se sente muito feliz, principalmente por ter quebrado um marco de 46 anos em que a entidade teve somente homens eleitos para a presidência.

Ela afirma que ainda é difícil ver mulheres em estruturas e cargos de poder. “Mas eu tenho certeza que isso está sendo quebrado, está sendo transposto ao longo dos anos, tanto que, na eleição passada, nós tivemos a primeira presidente mulher na seccional, no estado de Santa Catarina. Isso demonstra que realmente estamos transpondo essa situação e chegando aos cargos de liderança”.

“Lógico que é uma conquista pessoal, de felicidade, mas acima de tudo, de honra, pois não me vejo hoje mais como a Cristiana como pessoa física. Daqui pra frente eu tenho que, efetivamente, honrar esses mais de 800 advogados que temos em Brusque”, afirmou.

União

Apesar de ter sido eleita em uma eleição com chapa única, a advogada conta que foi necessário muito trabalho. Como por exemplo visitas presenciais com os advogados e conversas para buscar o apoio necessário.

E que a proximidade entre a classe, através das assembleias, foi importante para ajudar no resultado.

“Percebeu-se que havia uma necessidade de estarmos unidos, de estarmos em consenso. Obviamente que a divergência faz parte do processo democrático, mas, neste momento convergimos pela necessidade de estarmos realmente unidos e com um propósito comum que é a advocacia, e por isso a chapa única foi bem recebida pela classe”.

Planos para gestão

Questionada sobre os planos no comando da OAB, a presidente menciona que em primeiro lugar está o trabalho em prol da advocacia, “das dificuldades do advogado e da advogada, porque, primordialmente, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição de classe”. Porém, diz que o trabalho da entidade é grandioso e que também é preciso defender o estado democrático de direito e a administração da Justiça.

Assim reforçou que a OAB precisa trabalhar em conjunto com Judiciário e com o Ministério Público, porém, com sua independência. “Independência, porque esse é o nosso propósito, a OAB é independente e autônoma”.

Entre outros objetivos relatados está a fomentação das comissões temáticas existentes dentro da entidade; presença nos conselhos municipais; cursos profissionais e pessoais para os advogados e advogadas, e dar apoio aos profissionais no mercado de trabalho organizando um banco de currículos na própria subseção.

“Nós temos na seccional um banco chamado Banco de Oportunidades, que poucos escritórios aqui conhecem. Então, eu acho que a gente pode também fazer esse trabalho – de ponte entre o profissional e o emprego”, diz Cristiana.

Ela também pretende apresentar propostas para cuidar da saúde mental e desenvolvimento da classe. “Acho importante focar nessa parte da saúde, em razão do estresse diário da profissão. De repente com palestras, com cursos, com algo que possa propiciar a oxigenação. Aliar o desenvolvimento profissional com o pessoal, sem sombra de dúvida é excelente”.

Por fim, a presidente eleita agradeceu a todos que trabalharam durante a campanha, aos conselheiros, diretoria e demais envolvidos. “Também quero agradecer os votos recebidos, pois foram votos extremamente expressivos. Isso dá um respaldo, uma legitimidade para o nosso trabalho”, encerra.

