Com 10 mil novos processos em 2024, endividamento no cartão de crédito cresce em SC

Endividamento crescente

O Estado de SC registrou 9.528 processos judiciais relacionados a questões de cartão de crédito entre janeiro e setembro deste ano. Em média, 35 novas ações são ajuizadas por dia, refletindo o cenário de endividamento e inadimplência crescente na população. Em todo o Brasil, foram 138.505 com média diária de 653 processos.

Não conspiração

Saiu o laudo da Polícia Federal com detalhes da morte do homem-bomba de Rio do Sul em frente ao Supremo Tribunal Federal. Afastando algumas teorias conspiratórias – uma delas apontando que antes de se explodir ele foi alvejado com um tiro – concluiu-se que ele morreu por traumatismo cranioncefálico decorrente do estampido que ele mesmo acionou.

Desconfiança

O colunista Cláudio Humberto é quem afirma que ganhando quatro vagas, SC é dos Estados mais beneficiados pelo projeto que altera as bancadas de deputados federais. Diz ele que a Câmara vê com desconfiança o fato de serem catarinenses os autores da proposta, os deputados Rafael Pezenti (MDB) e Caroline de Toni (PL), presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que pautou o texto para a sessão de ontem. Mas foi o STF que fixou prazo para o Congresso se “adequar” ao último Censo, sob pena de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) legislar, de novo.

No ar 1

Continua a tsunami de boas notícias para o turismo de SC. A principal das últimas horas: o aeroporto de Navegantes vai operar 24 horas no período entre 17 de dezembro a 2 de fevereiro, com a previsão de receber, naquele período, mais de 2.500 pousos e decolagens, envolvendo 360 mil passageiros.

No ar 2

O site Booking.com fez mais uma pesquisa para saber os 10 destinos mais procurados ou desejados pelos brasileiros para passar o Natal. E deu Balneário Camboriú em 1º lugar, transformando-se assim no novo destino queridinho dos turistas brasileiros. Foram ouvidas 1.200 pessoas com mais de 18 anos que viajaram pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e pretendem fazer ao menos outra viagem nos próximos 12 meses. Florianópolis comparece em 10º lugar.

O solitário

Certamente faltou à UFSC fazer uma pesquisa da realidade do mercado de trabalho para ofertar o curso de Engenharia Ferroviária e Metroviária em seu campus de Joinville, que recebeu a inscrição de apenas um candidato no vestibular que será realizado dias 7 e 8 de dezembro. O curso tem 28 vagas, com duração de cinco anos e em turno integral. A pergunta que não quer calar: manter um curso desses?

Podridão

Os jornais estão noticiando o que não se gostaria de ler e saber jamais: que seis tribunais de Justiça, 16 desembargadores e sete juízes estão sendo afastados em esquema de vendas de sentenças. Os prejudicados, coitados, se conformaram com a máxima de que “decisão da Justiça se cumpre”.

A casa caiu

Florianópolis foi uma das cidades, além de outras de seis Estados, onde, ontem, 200 policiais federais cumpriram 16 mandados de prisão preventiva e 41 de buscas e apreensão contra um grupo criminoso que movimentou a fortuna de R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, fazendo evasão de divisas, lavagem de dinheiro e práticas contra o sistema financeiro. Detalhe: além das prisões e das buscas, foram bloqueados bens e valores em cifra superior R$ 10 bilhões de mais de 200 pessoas jurídicas.

Estrela

Ainda tem algum brilho a estrela de Eike Batista, o empresário que construiu e desmontou um conglomerado bilionário de empresas e que chegou a ser um dos mais ricos do mundo. Discretamente, participou, sexta-feira, na Marina Itajaí, de um almoço estratégico quando se discutiu desafios e oportunidades do setor náutico e turístico em Itajaí, cidade responsável por 70% dos barcos de lazer fabricados no Brasil.

Desigualdade médica

Um estudo sobre os impactos da telessaúde no atendimento à população de SC, feito pela UFSC em parceria com a Tribunal de Contas do Estado, revelou uma desigualdade médica, evidenciada na quantidade de médicos por grupo de mil habitantes: nas regiões metropolitanas do Estado é de 12; já nas cidades do interior, essa relação é inferior a um. Conforme levantamento da Associação Médica Brasileira, SC tem uma média de3,05 médicos por mil habitantes. A do Brasil é de 2,41.