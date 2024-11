Sesi de Brusque lança Natal Solidário e beneficia crianças da escola Nova Brasília

O Sesi de Brusque acaba de lançar uma campanha especialmente voltada para as crianças neste final de ano: o Natal Solidário. A ação vai reunir brinquedos para os estudantes da Escola de Ensino Fundamental Nova Brasília (situada no bairro Nova Brasília).

Para participar, os moradores podem retirar uma bolinha com o sorriso de uma criança, que está enfeitando a árvore de Natal da instituição. O pinheiro fica na entrada do ginásio de esportes do Centro Esportivo do Sesi, na Avenida Antônio Heil, número 5111.

Os presentes serão recebidos até dia 5 de dezembro, na recepção da academia, e o valor estipulado varia entre R$30 a R$50. Vale ressaltar que o presente deve ser entregue junto com a bolinha retirada da árvore.

Conforme a coordenadora de Saúde do Sesi, Iracema Gonçalves de Paulo, as crianças serão presenteadas no dia 9 de dezembro, no Sesi.

“A entrega será muito especial, teremos a presença do Papai Noel além de muita emoção. Cada bolinha escolhida é uma oportunidade de fazer alguém feliz nesse final de ano”, completa ela.

Outras informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo contato do SESI +Saúde de Brusque pelo (47) 3251-8829.

Leia também:

1. Brusquense que vive nos Estados Unidos busca doadores compatíveis para salvar a vida da filha com doença rara

2. Trecho da Estrada da Fazenda, em Brusque, será interditado para pavimentação asfáltica nesta quarta-feira

3. Câmara aprova contas de 2022 da Prefeitura de Brusque

4. Homem encontra amigo morto dentro de casa em Nova Trento

5. Defesa Civil de SC alerta para chuva intensa nesta quarta e quinta-feira em Brusque

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: