Defesa Civil de SC alerta para chuva intensa nesta quarta e quinta-feira em Brusque

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta por conta da previsão de temporais com chuva intensa para quarta e quinta-feira, 27 e 28, em Brusque e demais cidades do estado.

De acordo com o órgão, os temporais retornam para todas as regiões de SC, começando pelo Leste Catarinense na tarde da quarta-feira. Todo o estado está em observação.

Confira o alerta de temporais da Defesa Civil de SC

Entre a tarde desta quarta e a quinta-feira, a condição para temporais, com raios, chuva intensa, rajadas fortes de vento e granizo retornam para todas as regiões do estado, começando pelo leste catarinense na tarde de quarta até quinta-feira. O risco é moderado nas áreas em amarelo para ocorrências associadas a alagamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos de árvores e enxurradas pontuais.

Desta vez, os responsáveis serão o calor e umidade disponíveis, que favorecem a ocorrência de temporais isolados no período da tarde e noite de quarta e recebem reforço da instabilidade associada a chegada de uma frente fria na madrugada da quinta, intensificando a chuva e os temporais que também passam a ocorrer de forma mais abrangente, sobretudo no Grande Oeste.

