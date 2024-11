Trecho da Estrada da Fazenda, em Brusque, será interditado para pavimentação asfáltica nesta quarta-feira

As obras de drenagem e pavimentação asfáltica da rua Abraão de Souza e Silva, conhecida como Estrada da Fazenda, estão prestes a ser concluídas. Nesta quarta-feira, 27, o trecho 5, entre o Aras e a entrada da extração de areia, será interditado ao trânsito para a realização da última etapa da pavimentação asfáltica, encerrando assim o projeto.

A partir de quinta-feira, 28, o trânsito no local seguirá em meia pista, até sexta, 29, quando a obra deve ser finalizada.

A fiscal da obra, Steffi Klotz, solicita a compreensão dos moradores e motoristas. “Após alguns imprevistos, a obra está chegando à sua finalização. Pedimos aos condutores que respeitem as sinalizações da via”, afirmou.

A obra

O investimento na obra é de aproximadamente R$ 9 milhões, provenientes de financiamento pelo Fonplata.

São mais de 1,5 km de extensão de via, com duas pistas de rolamento e calçadas em ambos os lados. Apesar de alguns pontos permanecerem interditados, à medida que as equipes avançam, os trechos finalizados são liberados para o tráfego.

Este é o quinto trecho a ser revitalizado nesta importante via, que conecta a Rodovia Antônio Heil (SC-486) à Rodovia Ivo Silveira (SC-108).

