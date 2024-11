Homem encontra amigo morto dentro de casa em Nova Trento

O morador de Nova Trento, Rogério de Araújo, de 47 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa no bairro Trinta Réis, na manhã da segunda-feira, 25. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou o óbito.

Segundo informações obtidas pela polícia, um conhecido da vítima foi quem acionou as autoridades. Ele relatou que, no dia anterior, estranhou a ausência de Rogério, que costumava frequentar um bar próximo à sua casa. Preocupado, foi até a residência para verificar o que havia ocorrido.

Ao chegar ao local, a porta da casa estava trancada. Por um buraco na parede, ele conseguiu visualizar Rogério deitado na cama, aparentemente desacordado. Diante da situação, decidiu arrombar a janela para entrar na residência, onde encontrou o homem já sem vida.

A Polícia Militar acionou a Polícia Científica de Brusque para os procedimentos cabíveis, mas, segundo o relato da equipe, a equipe da PC não compareceu ao local.

Ainda segundo o relatório, a Polícia Civil também foi acionada, e a investigadora Carla Dalsasso esteve presente para dar início à apuração dos fatos.

“Segundo relatos, Rogério era conhecido por ser alcoólatra e estava com a saúde debilitada, o que leva a suspeitas de que a morte tenha ocorrido por causas naturais. No entanto, somente os laudos médicos poderão confirmar oficialmente a causa do óbito”, divulgou a PM em relatório.

Leia também:

1. Aposentado surpreende e fisga dois dourados em 24 horas no Itajaí-Mirim, em Brusque

2. Identificado motociclista que morreu após colidir em carretinha na BR-470, em Apiúna

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (25 a 26/11)

4. Emendas à lei orgânica: projetos polêmicos foram barrados na Câmara de Brusque nos últimos dez anos

5. Brusquense compete em mundial de corrida de obstáculos na Grécia

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: