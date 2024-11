Câmara aprova contas de 2022 da Prefeitura de Brusque

A Câmara de Brusque aprovou as contas da Prefeitura de Brusque relativas ao ano de 2022, no qual Ari Vequi (MDB) governava o município. A aprovação seguiu recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC), o qual emitiu parecer previamente.

O TCE-SC entendeu que não existiram, nas finanças da prefeitura, nenhuma restrição capaz de motivar a rejeição das contas.

No entanto, o tribunal fez algumas recomendações para o governo. Algumas delas estão relacionadas às metas de educação, como a oferta de vagas em creches e a universalização da pré-escola.

Outros dois apontamentos estão relacionados à necessidade de revisão do Plano Diretor do município, que já foi finalizada, e também ao tratamento do esgoto sanitário.

O TCE-SC alertou que o Marco Legal do Saneamento estabelece como meta que 90% da população tenha acesso a coleta e tratamento de esgoto até 2033.

