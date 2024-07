Conheça os pratos da nona edição do Festival Temperô

A nona edição do Festival Temperô, que acontece entre 1º e 31 de agosto, foi oficialmente lançada em evento para convidados nesta segunda-feira, 29, no Restaurante do Nido. O Temperô é promovido pelo núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr).

No total, 11 restaurantes de Brusque participam do evento e servirão pratos pelos valores de R$ 44,90 e R$ 74,90, com entrada, prato principal e sobremesa, durante todo o mês.

A exceção entre os participantes é o Restaurante do Nido, que servirá apenas no domingo, 4, buffet alemão em homenagem a cidade de Brusque com música ao vivo. O valor é R$ 74,90.

Os restaurantes e pratos

Agnus Cervejaria (consumo no local) – R$ 74,90

Entrada: 4 unidades de bolinhos de aipim com carne seca

Prato principal: pulled pork e régua de degustação de 5 estilos de cerveja

Batata Bistrô (consumo no local e delivery) – R$ 44,90

Entrada: Mozzarella Stick: palitos de queijo mussarela empanados na panko, acompanhado com molho de mostarda e mel

Prato principal: Batata Recheada: Batata assada recheada com requeijão cremoso, bolonhesa coberto por molho quatro queijos e bacon

Best Burger (consumo no local e delivery) – R$ 44,90

Entrada: Três coxinhas de frango com molho barbecue

Prato principal: Smash burger de 100g (50% carne bovina e 50% linguiça Blumenau), creme de parmesão, alface, cebola roxa e molho especial

Sobremesa: Três minichurros recheados com doce de leite

Deck 09 (delivery) – R$ 74,90 (para duas pessoas)

Entrada: Travesseiro de queijo gouda com geleia de pimenta, acompanhado da nossa cerveja Pilsen;

Prato principal: Deutsche Wurst (salsicha Frankfurt Bock e Weiss no molho de mostarda artesanal acompanha de cerveja Vienna ou Red Ale); Isca de frango (cubos de frango

empanado, com farinha panko e gergilim, acompanhado da cerveja Hop Lager)

Sobremesa: minipudim de leite, acompanhado da cerveja Weizenbock ou Baltic Porter

Golden Bier (consumo no local) – R$ 44,90

Entrada: Salada caesar (alface, tomate cereja, crotons, parmesão, molho caesar)

Prato principal: Miolo de alcatra a parmegiana (miolo de alcatra empanado e frito, acrescido de molho de tomate e mussarela gratinado), arroz branco e batata frita

Sobremesa: Fondue de chocolate com frutas

Hi Dogz (consumo no local e delivery) – R$ 74,90

Prato principal: Triplo Burger (pão, três smash de 100g, triplo de queijo cheddar, picles, ketchup e maionese da casa) e fritas no copinho com 150g

Sobremesa: Milkshake 300ml (morango, chocolate, Nutella com leite ninho ou ovomaltine)

Pizzaria @migos.com (consumo no local e delivery) – R$ 74,90 (serve duas pessoas)

Entrada: Duas unidades de pãezinhos recheados

Prato principal: uma pizza guirlanda de linguiça Blumenau Supreme (30cm)

Sobremesa: um mini calzone recheado de chocolate ao leite

Restaurante do Nido (consumo no local apenas em 4 de agosto) – R$ 74,90

Buffet alemão em homenagem a cidade de Brusque com música ao vivo

Sabor Zen (consumo no local e delivery) – R$ 44,90

Entrada: Hot dog de festa de igreja: pão 18 cm, duas linguicinhas do Bruns, molho de igreja do Chef Fernando, maionese especial e batata palha

Prato principal: Hot dog tradicional: pão 18 cm, duas salsichas, cebola especial, milho, ervilha, ketchup, maionese especial, batata palha e queijo

Sobremesa: Trufa de chocolate

Sassipan (consumo no local) – R$ 44,90 (serve duas pessoas)

Entrada: Trio de minicoxinhas de frango

Prato principal :Pizza marguerita com massa artesanal de fermentação natural e assada em forno especial para pizzas

Sobremesa: Dois minicookies recheados de Nutella

Upper Burger (consumo no local e delivery) – R$ 74,90

Entrada e prato principal: Batata, onion rings e nove tipos de mini-hambúrgueres (consumo no local); 100g de fritas, cinco unidades de onion rings, cinco minis da escolha (delivery)

Sobremesa: Donuts e refil de refrigerante (consumo no local); um donut e duas latas de refrigerante (delivery)

Importância para a economia local

A coordenadora do núcleo de Gastronomia, Indjanara Hochsprung, destaca que o Temperô é um case de sucesso e que tem um impacto positivo nos restaurantes participantes.

“O mês de agosto é muito bom para quem está no núcleo. Os consumidores querem ter a oportunidade de conhecer os restaurantes com esses preços. A partir do momento que as pessoas conhecem a qualidade do restaurante, elas vão voltar. O impacto não é só durante o mês, conseguimos fomentar ao longo do ano”, destacou a coordenadora, que acrescentou que cerca de 5 mil pessoas consomem os pratos em agosto, no local ou através do delivery.

Presidente da Acibr, Marlon Sassi ressalta o Temperô é importante para mostrar o potencial da região.

“O evento já se multiplicou. Esse modelo, que é referência para outras cidades, mostra dentro de cada estabelecimento um prato que faz a população e o turista rodar pelos restaurantes e é importantíssimo para nossa economia”.

Além dos pratos elaborados especialmente para o festival, a nona edição do festival Temperô também terá workshops de gastronomia, voltados para aqueles que querem ampliar seus conhecimentos gastronômicos.

Os workshops serão realizados em quatro datas diferentes e os ingressos para os cursos podem ser adquiridos no aplicativo Pedidos10 — onde também é possível pedir os pratos para delivery.

