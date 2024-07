Carlos Renaux é eliminado da Série B nos pênaltis para o Camboriú

O Carlos Renaux perdeu por 1 a 0 no tempo normal e por 4 a 3 nos pênaltis para o Camboriú na noite desta segunda-feira, 29, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, e está eliminado da Série B do Campeonato Catarinense. Nadson marcou o gol do jogo no primeiro tempo; nos pênaltis, Jeffinho chutou na trave e Wendel Bahia teve sua cobrança defendida pelo goleiro Zé Carlos, ex-Brusque. Com o resultado, o Renaux cai na segunda fase da competição e retorna aos gramados em 2025.

Gol

O placar foi aberto aos 10 minutos. Após cruzamento Thiago Gabriel, a bola sobrou dentro da área com Léo Reis, que chutou firme. Denison fez boa defesa, mas o estrante Nadson aproveitou o rebote. O goleiro do Renaux esteve perto de evitar o gol, sem sucesso.

Em boa jogada pela direita aos 30 minutos, Hebert recebeu na entrada da área e chutou de primeira, mas a bola passou ao lado. Não houve grande perigo para Denison.

O Renaux teve uma boa chance aos 39. Jefinho recebeu cruzamento na medida e cabeceou, mas a bola foi desviada por Tetê para escanteio. Os jogadores do Vovô pediram pênalti por toque com o braço, mas o árbitro Luiz Augusto Silveira Tisne apitou o tiro de canto.

Segundo tempo

As duas equipes pareciam cautelosas na segunda etapa, sem inspiração e sem exigir praticamente nada dos goleiros. Aos 28, após cruzamento rasteiro pela direita, a bola passou por Uederson na primeira trave e a jogada não foi finalizada.

Novamente aos 39 minutos, agora do segundo tempo, o Renaux teve sua melhor chance. Após bola alçada em cobrança de falta, a bola sobrou com Uederson, que chutou de perna esquerda. Zé Carlos fez a defesa sem rebote.

Pênaltis

Uederson abriu a série de cobranças. O atacante do Renaux deslocou Zé Carlos sem problemas. Alan Júnior fez praticamente o mesmo no primeiro pênalti do Camboriú.

Na segunda cobrança do Vovô, Jeffinho soltou uma bomba rasteira na trave. Lucas bateu cruzado e Denison, por muito pouco, não defendeu. O Camboriú ficou em vantagem.

Jonathan converteu a terceira cobrança, assim como Tetê, do Camboriú.

No quarto pênalti, Lucas Rocha tirou de Zé Carlos, e Léo Reis cobrou alto, no canto, sem chances para Denison.

Wendel Bahia foi para a quinta cobrança do Carlos Renaux. Zé Carlos defendeu em seu canto esquerdo.

Carlos Renaux 0x1 Camboriú

Campeonato Catarinense – Série B

Segunda fase – volta

Segunda-feira, 29 de julho de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Carlos Renaux: Denison; Belém, Vitão, Diogo, Jonathan; Murilo, Lucas Rocha; Jeffinho, Doda, Wendel Bahia; Uederson.

Técnico: Sílvio Criciúma

Camboriú: Zé Carlos; Everton, Tetê, Igor Silva, Thiago Gabriel; Hebert, Luiz Meneses; Uelber, Léo Reis, Nadson; Johnny.

Técnico: Preto Costa

Gol: Nadson

Arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Alexandre de Medeiros Lodetti. Cid César de Oliveira Miro

Quarto árbitro: Cid César de Oliveira Miro

