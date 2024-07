Ex-governador Leonel Pavan deve concorrer a prefeito em 2024

De volta

Uma das maiores novidades resultantes das convenções partidárias no último final de semana para definir os candidatos a prefeito, vice e vereador em boa parte dos municípios de SC, veio de Camboriú: o PSD oficializou o nome do ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-senador, ex-vice-governador e ex-governador (por breve período), Leonel Pavan, 70 anos. Sua bandeira de campanha: governar para as famílias. Tem que esclarecer isso muito bem, para evitar duplas interpretações, não?

Melhores escolas

A SAS Educação, plataforma de ensino utilizada por 1,2 mil escolas no Brasil, utilizou dados do Inep de 2023 para montar um ranking das 15 melhores escolas de ensino médio de cada Estado do país. De SC, são: 1º, Cemap, de Concórdia; 2º, Colégio da Lagoa, Florianópolis; 3º, Aza Floripa, de Florianópolis; 4º, Colégio Cônsul Carlos Renaux, de Brusque; 5º, Gaia, Florianópolis; 6º, Colégio Michel, Criciúma; 7º, Colégio Energia, Florianópolis; 8º, Colégio Santo Bento, Criciúma; 9º , COC Floripa, Florianópolis; 10º, Colégio Energia, Chapecó; 11º Colégio Marista, Criciúma; 12º, COC, São José; 13º, Bom Jesus, Joinville; 14º, Coree International School, Joinville; e 15º, Integral, de Itajaí. Todas escolas privadas.

Autista a bordo

Aguarda sanção do governador Jorginho Mello para virar lei estadual um belo projeto de autoria do deputado Vicente Caropreso: institui o selo “Pessoa com Autismo a Bordo”. Visa amenizar o desconforto que sons estridentes, como buzinas, podem causar em pessoas com transtorno do espectro autista. O selo será disponibilizado às pessoas com autismo ou seus representantes legais, mediante cadastro em órgão competente.

Demagogia

Só depende do governador Jorginho Mello para virar lei projeto aprovado na Assembleia Legislativa que obriga editoras e empresas que se enquadrem como produtoras de livros, jornais, revistas e periódicos, ou comercializem seus produtos gráficos em SC, de disponibilizarem material gráfico, impresso ou digital, produzido com tecnologias assertivas para pessoas com deficiência visual. Legislar com o bolso alheio, senhores deputados? Evidentemente que ninguém da área foi ouvido sobre a viabilidade do projeto e seus custos.

Grifes

Jean Graciola, presidente e fundador da FG Empreendimentos, dona dos prédios mais altos de Balneário Camboriú, é quem diz: marcas de luxo, como Gucci, MS, Louis Vuitton, Armani Home e Versace, estão procurando um lugar na cidade. Ele mesmo teve reuniões com várias delas.

Perdões 1

A Comissão de Anistia, do Ministério dos Direitos Humanos, aprovou semana passada o perdão do Estado brasileiro aos descendentes de japoneses perseguidos pela ditadura de Getúlio Vargas. Não consta, por enquanto, outros “perdões”. Como aos descendentes de italianos, inclusive em SC, proibidos de falar seu idioma, no mesmo governo ditatorial de Vargas.

Perdões 2

E a propósito dos 200 anos de imigração alemã no Brasil, cujos festejos estão ocorrendo no momento, uma página obscura teima em não ser aberta. Sua chegada resultou no massacre de povos indígenas que por aqui viviam. O governo de SC chegou a contratar mercenários, os chamados “bugreiros” para dizimar a população originária, que foi reduzida em dois terços. Alguém lembrou de pedir perdão a seus descendentes?

Vira-lata

Nesta quarta-feira, 31, se comemora o Dia do Vira-Lata. A data tem o objetivo de promover a adoção responsável. Pudera. O Brasil tem hoje 184.960 animais abandonados ou resgatados por maus-tratos, sob tutela de ONGs e grupos de protetores, de acordo com levantamento do Instituto Pet Brasil. Destes, 96% são cães e 4% são gatos.

Situação difícil

Estudo divulgado pela Serasa Experian mostra como está difícil a situação do empresariado no país, que contabilizou 1.014 pedidos de recuperação judicial de janeiro a junho deste ano. Trata-se de um aumento de 71% em relação ao mesmo período do ano passado, e o maior registrado desde o início da série histórica, em 2005. A maior parte dos pedidos de recuperação judicial partiu de micro e pequenas empresas, 713, aproximadamente 70% do total.

Venezuela

De dar engulhos ver o ignominioso, boçal e repulsivo ditador da Venezuela, Nicolas Maduro, se auto proclamando vitorioso das mais que fraudadas eleições de domingo. Pobre povo venezuelano.