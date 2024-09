Conheça trabalho de escultor de Brusque que cria brasões para famílias da região

No quintal de casa, repleto de latas de tinta e pinceis, o escultor Karl Theichmann faz brasões para as famílias de Brusque e região. Ao jornal O Município, o artista conta o processo de fabricação dos brasões e sobre a exposição de alguns no Museu do Imigrante Alemão, localizado na Casa Scharf, em Guabiruba.

Karl anuncia seu trabalho no Instagram e no Facebook. Por lá, as pessoas têm acesso aos brasões que ele já fez, e também a esculturas e reparações de obras danificadas. Ele conta que seu trabalho já chegou até Guarulhos (SP).

“É uma tradição que as pessoas têm. Elas colocam na área de festas e os convidados podem ver um legado da família. É um local onde as pessoas se reúnem. Você leva o seu nome para o conhecimento das pessoas”, diz.

Pesquisa do brasão da família

Ao receber uma encomenda, a primeira coisa que Karl verifica é se o cliente enviou a imagem do brasão da família. Caso o escultor não receba, ele a busca em registros históricos e até mesmo na internet.

“Depende da linhagem. Há pessoas que têm o mesmo sobrenome, mas de regiões diferentes, e cada lugar tem o seu brasão específico. Por exemplo, a família Fischer possui vários segmentos”, explica.

Trabalho de artesão

O primeiro brasão que Karl fez foi há cinco anos. Ele utilizou bloco celular e massa durepoxi. Depois, ele desenvolveu o processo e começou a trabalhar com outros materiais. Atualmente, ele faz os itens manualmente com MDF e durepoxi.

“É um trabalho extremamente artesanal, nada é feito com maquinário. A única coisa que uso é a serra tico tico para fazer o recorte dos brasões”.

Exposição na Casa Scharf

Localizado na Casa Scharf, em Guabiruba, o Museu do Imigrante Alemão está com cerca de 20 brasões feitos por Karl. Eles foram doados por famílias de imigrantes. Karl teve a ideia de fazer um salão dos brasões das famílias colonizadoras alemãs do município e a apresentou à prefeitura.

“Conversei com o prefeito e apresentei a ideia. Ele gostou e surgiu o que tem lá. Ainda estamos trabalhando para ampliar o número de brasões dos imigrantes que, praticamente, fundaram Guabiruba. Pelo que eu sei é o primeiro salão de brasões de Santa Catarina”.

Como adquirir um brasão

É possível encomendar um brasão feito por Karl pelo Facebook (@brasoes.theichmann), Instagram (@sobrasoestheichmann) e WhatsApp (47) 99171-9687.

Confira alguns dos brasões que Karl já construiu:

