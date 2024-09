Urnas configuradas: cartório detalha andamento do processo eleitoral de Brusque

O jornal O Município conversou com o chefe de cartório da 86ª Zona Eleitoral, Guilherme Benedet, sobre o andamento do processo eleitoral no município. A votação ocorre no dia 6 de outubro, em todo o país.

De acordo com Guilherme, no último fim de semana, nos dias 21 e 22, foram realizadas duas audiências públicas. No dia 21, foi feita a geração das mídias que serão utilizadas e, no dia 22, a configuração das urnas. Portanto, todas as urnas já estão configuradas e preparadas para as sessões

Já nos dias 1º e 2 de outubro, haverão as cerimônias de conferência da configuração: no dia 1º, da 5ª Zona Eleitoral; e, no dia 2, da 86ª.

“São conferências para verificar se nenhuma urna perdeu a configuração ou apresentou algum defeito, garantindo que elas estejam em boas condições para os locais de votação”.

Questionado se algum contratempo foi registrado durante a etapa, o chefe esclarece que tudo ocorreu dentro da normalidade.

“Naturalmente, algumas urnas apresentam defeitos no momento, mas são prontamente substituídas e enviadas para manutenção, tudo conforme o esperado”.

Sobre os próximos passos, Guilherme esclareceu que ainda é preciso preparar os materiais que serão utilizados pelos mesários. Também será iniciada a divulgação das últimas informações para os eleitores, como mudanças nos locais de votação e orientações para aqueles que precisam justificar o voto.

“De forma geral, está tudo bem encaminhado: todos os candidatos tiveram seus registros julgados e as urnas estão prontas. Agora é só finalizar a fiscalização da propaganda eleitoral e verificar se não há denúncias de crimes eleitorais”.

E-Título

O chefe de cartório aproveita para lembrar ao público em geral que é importante que os eleitores baixem o aplicativo E-Título no celular.

“O E-Título possui diversas funcionalidades, incluindo a possibilidade de servir como documento de identificação para o voto, caso conste a foto do eleitor no aplicativo. Ele também auxilia o eleitor a localizar seu local de votação e permite a emissão de certidões de quitação eleitoral e antecedentes criminais eleitorais. Enfim, possui diversos recursos, e um que destacamos é a justificativa de ausência”.

Segundo Guilherme, dessa maneira, o eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral, ou seja, fora do município onde vota, tem a opção de justificar sua ausência através do E-Título.

“O aplicativo consegue localizar a pessoa, verificar que ela está fora de seu município de votação e aceitar a justificativa no dia da eleição. Recomendamos essa opção, pois é mais fácil para o eleitor do que se deslocar até uma sessão eleitoral para justificar. Ele pode fazer isso sem sair de casa, diretamente pelo aplicativo. É só lembrar de fazer no dia da eleição“.

