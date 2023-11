Conselho das Federações Empresariais de SC pede urgência na assinatura de contrato do Porto de Itajaí

Reabram o porto! 1

O Conselho das Federações Empresariais de SC, composto pelas federações das Indústrias, Comércio, Agricultura, Transportes, das Associações Empresariais, Câmaras de Dirigentes Lojistas, Micro e Pequenas Empresas e Sebrae (que representam praticamente todo o PIB catarinense), emitiu nota ontem pedindo urgência na assinatura do contrato de arrendamento transitório do Porto de Itajaí. Inacreditavelmente, num exemplo completo e cabal de incompetência administrativa, o terminal está há quase um ano sem movimentar contêineres, situação que afeta a economia do município e do Estado.

Reabram o porto! 2

Cada contêiner movimentado promove um giro na economia de R$ 4 mil a R$ 5 mil, dinheiro que deixou de circular na economia. Na principal via de comércio da cidade já fecharam 14 estabelecimentos. Itajaí tem hoje o maior índice de inadimplência do Estado. Em 31 de dezembro passado tinha 7.660 CNPJs ativos, que caíram para os atuais 6.317, uma baixa de 1.343 empresas em menos de um ano.

Obras em andamento

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional divulgou uma lista com 128 obras em andamento que devem ser objeto de emendas de bancadas estaduais no Orçamento de 2024. Por lei, as bancadas são obrigadas a destinar recursos para obras já contempladas por emendas no ano anterior até que elas sejam concluídas. Em SC são oito, dentre elas a construção de uma ponte sobre o Rio Uruguai, ligando Itapiranga ao município gaúcho de Barra do Guarita.

Gatilho

O presidente Lula tem arma de fogo? Tem autorização? Está legalizada, ou seja, com registro no Sistema Nacional de Armas? Estes são alguns questionamentos feitos em pedido da deputada federal Daniela Reinehr (PL-SC) ao ministro da Justiça, Flávio Dino (Justiça).

Os livros

O governador Jorginho Mello fez postagem em rede social para responder sobre a retirada de nove livros das escolas públicas de SC. Escreveu: “Enquanto a agenda ideológica domina a pauta na educação federal – inclusive no Enem – aqui em SC estamos preservando nossos valores e investindo pesado no futuro das crianças e dos jovens. Afinal, uma educação de ponta se faz de ponta a ponta. Desde o ensino básico, passando pelo técnico, até a universidade”.

Memória

Escreveu-se aqui sobre os muros de taipa na Serra que poderiam ser declarados patrimônio nacional, rememorando os tropeiros, vem a informação de que aqueles memoráveis personagens históricos agora estão sendo homenageados em Pedras Grandes, no Sul do Estado, com um monumento feito de aço tirado da ponte Hercílio Luz. Instalada às margens da SC-390, a bela obra de arte é composta de um tripé na forma de uma pirâmide de cinco metros de altura que sustenta uma chaleira, alusão ao modo que os tropeiros que desciam a Serra utilizavam para cozinhar os alimentos.

Penitenciária 1

O secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, Carlos Antônio Gonçalves Alves propaga, com orgulho: com 56% da população carcerária catarinense estudando e 36% dos presos trabalhando, SC virou referência no país. Há no estado atualmente 24,7 mil detentos. A maioria é de homens (23.490) e de presos já condenados (20.038). Outro dado interessante: o sistema penal catarinense agora tem índice de zero analfabetismo.

Penitenciária 2

Mais: SC tem a quarta maior taxa de ocupação laboral do Brasil em presídios e penitenciárias. Mais de um terço dos 24,7 mil detentos, nas 52 unidades prisionais, trabalham diariamente em troca de um salário mínimo e da remissão de suas sentenças (um dia a menos de cadeia para cada três trabalhados).

Penitenciária 3

Faça-se o devido e merecido registro e reconhecimento: as maiores parceiras do sistema penal no processo de ressocialização são empresas privadas, principalmente indústrias, responsáveis por 55% das 8,4 mil vagas de emprego oferecidas hoje para presidiários em SC. Atualmente existem mais de 200 parcerias laborais dentro das cadeias catarinenses.

Geografia

As duas maiores redes de televisão de SC têm que dar um cursinho de geografia catarinense para seus repórteres, tantas são as bolas fora. Nos últimos dias o distinto telespectador ficou sabendo que Pomerode fica no Norte do Estado, e São João Batista no Vale do Itajaí. Isso sem contar a heresia geográfica onipresente nas telinhas, insistindo na existência da fictícia “Ilha de Florianópolis”. O que existe é Ilha de SC, onde fica parte do município de Florianópolis.