Conselho municipal vai lançar Mapa Turístico de Brusque com as principais belezas da cidade

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) realizará, na próxima quinta-feira, 14, o lançamento oficial do Mapa Turístico de Brusque. A ação acontecerá no auditório do bloco F do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e terá início às 10h. Toda a comunidade poderá prestigiar o momento.

A presidente do conselho, Rosemari Glatz, destaca que diversas reuniões e pesquisas foram realizadas para alcançar o resultado final. “O turismo é uma importante alavanca para o desenvolvimento econômico. Possuímos diversos roteiros na cidade, abrangendo aspectos culturais, religiosos, de compras, históricos, de arte; enfim, temos muitas opções”, ressalta.

O mapa abrange os principais pontos turísticos da cidade, tais como o Parque Zoobotânico, Praça das Esculturas, Parque Leopoldo Moritz, Pavilhão da Fenarreco, as principais igrejas, praças e eventos como o Natal, Fenarreco, Fenajeep e Festival da Cuca.

A produção física estará disponível para toda a população, e uma versão digital também será lançada, facilitando o acesso a todos. “Contamos com o apoio da Prefeitura de Brusque, SENAC, Fecomércio, All Shopping, Jornal O Município, Sindilojas, CDL, Acibr e Unifebe”, finaliza a presidente.

