Construtora é condenada por atraso de 18 meses na entrega de apartamento em Itajaí

Um casal que comprou um apartamento e não recebeu o imóvel dentro do prazo previsto em contrato será indenizado por uma construtora em Itajaí, no Litoral. A decisão é da 1ª Vara Cível daquela comarca.

De acordo com os autos, o contrato do imóvel previa sua entrega até 31 de dezembro de 2015, com tolerância de 180 dias. Entretanto, a obra do condomínio foi embargada pelo Poder Público e a entrega não ocorreu na data aprazada.

A ré justificou o atraso por conta de um esquema de corrupção no âmbito do Poder Público municipal, que motivou a deflagração da “Operação Dupla Face”. A empresa teria recebido exigência de valores dos agentes públicos para continuidade da obra, e somente em janeiro de 2016 conseguiu efetivamente dar andamento às atividades.

Em sua decisão, o juiz sentenciante destacou que, embora não tenha vindo aos autos a data de entrega da unidade imobiliária, restou comprovado que houve o atraso da obra, mesmo considerado o período de prorrogação contratual.

O prazo original era 31 de dezembro de 2015 e a própria peça inicial foi apresentada em meados de 2016. Sobre o embargo, o magistrado ressaltou que são situações, em tese, decorrentes de irregularidades no próprio empreendimento, não imputáveis ao consumidor ou justificáveis para postergar o prazo de entrega.

A construtora foi condenada a pagar ao casal multa e juros calculados sobre o valor do contrato de R$ 280 mil, a contar do término do período de prorrogação contratual até a data da entrega das chaves, montante que será corrigido monetariamente. Além disso, a autora, que ficou grávida no período de prorrogação contratual, será indenizada em R$ 10 mil por danos morais. A decisão é passível de recursos.

