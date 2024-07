Convenção oficializa Cedenir Simon (PT) como candidato a prefeito de Brusque

Em convenção realizada na tarde deste domingo, 28, a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B) oficializou o nome de Cedenir Simon (PT) para concorrer a prefeito de Brusque nas eleições de 2024. Na mesma convenção, realizada na sede do Sintimmmeb, foi definido que o advogado Rodolfo Beuting, também do PT, será o candidato a vice-prefeito na chapa. Compõem ainda a coligação a Federação PSOL-Rede, PDT, PSB e Solidariedade.



A escolha de Cedenir como candidato representa uma renovação da chapa, já que o partido teve Paulo Eccel como candidato em todas as eleições municipais desde o ano 2000 (foi eleito em 2008 e 2012). Neste ano, ele anunciou que não iria participar da disputa pela prefeitura.

Cedenir Simon é formado em história, e atua na política há décadas. Já foi chefe de gabinete, secretário de Governo e Secretário de Comunicação da Prefeitura de Brusque. Após o PT deixar a prefeitura, em 2015, passou a atuar como assessor parlamentar e chefe de gabinete de deputados catarinenses.

A convenção teve a presença de representantes de diversos partidos aliados de Brusque e região, e também da deputada federal Ana Paula Lima (PT), que discursou no evento. Presidentes dos partidos da coligação e candidatos a vereador também discursaram, a maioria no sentido de colocar a chapa como alternativa à atual gestão da prefeitura, criticada sobretudo na área da saúde.

Vereadores

A convenção oficializou também a nominata de candidatos a vereador da federação, que inclui Marlina Oliveira, atual representante do PT na Câmara de Vereadores, e outros nomes, como ex-primeira dama Bete Eccel e o ex-vereador Valmir Ludvig.

