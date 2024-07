URGENTE – Brusquense é uma das vítimas da queda de aeronave em São Francisco do Sul

O brusquense Rogério Jair Raulino foi identificado como uma das vítimas que morreram carbonizadas após uma aeronave de pequeno porte cair na tarde deste domingo, 28, em São Francisco do Sul. A segunda vítima, que também morreu na hora, se chama Eliseu Hupalovski.

Raulino era morador de Brusque, no Vale do Itajaí, e filiado a Associação de Pilotos de Aeronaves Leves. Hupalovski era morador de São Francisco do Sul e tinha uma vida próxima da aviação compartilhada nas redes sociais.

“Com certeza já estás no céu, lugar esse que você ama e estava nos voos. Só que agora estas junto dele, esse que tanto você crê, Deus está ao seu lado”, escreveu uma amiga dele em uma publicação.

Segundo os bombeiros, as vítimas tinham 55 e 60 anos. Não foi confirmado qual idade de cada um e de quem era a aeronave.

O acidente

O acidente ocorreu na região do bairro Ubatuba, na localidade do Sandra Regina. Forças de segurança do município, incluindo o Corpo de Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, Defesa Civil e Polícia Militar, atenderam a ocorrência no local.

A Polícia Cientifica se direcionou para a cidade, assim como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) até a região para iniciar as investigações da possível causa do acidente.

Confira mais imagens:

Leia também os destaques da semana:

1. Carlo Acutis, jovem beato que deve virar santo, atrai centenas de devotos em Brusque

2. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

3. Havan inicia restauração de prédios antigos da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux

4. Peixes mortos e galhos no chão: situação do Parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes; Prefeitura de Brusque se manifesta

5. Acesso à pista de parapente do morro São José, em Guabiruba, é fechado permanentemente

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: