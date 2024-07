O Brusque perdeu para o Guarani por 1 a 0 na tarde deste domingo, 28, no Brinco de Ouro, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Bueno fez o gol do jogo, que poderia ter terminado em uma goleada histórica, evitada principalmente pelo goleiro Matheus Nogueira. Diante do lanterna, o quadricolor perde a oportunidade de dormir fora da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Brusque interrompe sua sequência de oito partidas sem perder. Não só isto, este foi o 15º jogo consecutivo sem vencer como visitante.

Comandado pelo técnico interino Marcelo Cordeiro, o Guarani, por outro lado, conquistou sua segunda vitória na competição. Não vencia há 13 partidas (dois meses e meio) e obteve mais três pontos, chegando a 11.

Só Guarani

O primeiro tempo já poderia ter terminado tranquilamente com uma goleada enorme do Guarani. Matheus Nogueira foi um fator fundamental para manter o placar intacto. Outro foi a trave.

Nos momentos em que o Brusque tinha a posse de bola, era inofensivo e sem criatividade. Não conseguia mais que chutes travados e cruzamentos incompletos. Se no início as forças estavam um pouco mais equilibradas, a segunda metade da primeira etapa teve domínio absoluto do Bugre.

Milagres e trave

O primeiro milagre de Matheus Nogueira foi operado já aos dois minutos. Airton cruzou, João Victor fez a infiltração e cabeceou. No reflexo, o goleiro quadricolor fez linda defesa, à queima-roupa, para escanteio.

Aos 12 minutos, João Victor arrancou pelo meio, aplica uma caneta em Ianson e chutou colocado, rasteiro. A bola pareceu ter um leve desvio e bateu na trave. Na sobra, Airton cruzou rasteiro e a bola passou por todo mundo.

Aos 24, Airton rondou a área com liberdade e chutou com a perna canhota. A bola bateu na junção da trave com o travessão. Na sequência, Caio Dantas não conseguiu finalizar bem. Sem ângulo, bateu cruzado e a bola saiu em tiro de meta.

Mais milagres

Nogueira fez outra defesaça aos 37. Airton cruzou na medida e Luan Dias chutou de primeira. O goleiro do Brusque voou no contrapé, se esticou e tocou a bola para escanteio.

Aos 46, Airton foi lançado na direita e a marcação não acompanhou. O camisa 30 cruzou com categoria e Caio Dantas cabeceou como manda o manual. Matheus Nogueira fez sensacional defesa em seu canto baixo direito, após o quique da bola. No minuto seguinte, João Victor recebeu passe cruzado de Pacheco, dominou e chutou colocado. A bola passou muito perto, por cima do travessão.

Placar aberto

O Brusque voltou para o segundo tempo com Éverton Alemão, Dionísio e Guilherme Queiróz no lugar de Cristovam, Jhemerson e Diego Mathias. As mudanças não surtiram efeito imediato.

E o Guarani abriu o placar aos três minutos. Luan Dias levantou na área e Matheus Bueno cabeceou para o fundo do gol. Nem Matheus Nogueira pôde fazer nada.

Nulo no ataque

Nos minutos seguintes, o goleiro do Brusque seguiu evitando o que poderia ser uma goleada histórica. Fez boas defesas aos nove, 16 e 18 minutos. Também aos 16, Gabriel Bispo juntou sobra do escanteio, chutou firme e a bola bateu do lado de fora da rede.

Só dava Bugre no jogo, e o 1 a 0 se tornava um placar cada vez mais mentiroso. O goleiro Vladimir mal precisava encostar na bola, uma vez que o quadricolor não conseguia nem incomodar a defesa adversária. O ritmo do Guarani na frente foi diminuindo após o gol, e a partida passou a ter menos ação.

Na parte final da partida, o Guarani se fechou atrás e o Brusque rodava a bolado meio para a frente, sem perspectiva de uma jogada de perigo. O Bugre ainda perdeu chance de fazer o segundo gol aos 43. Reinaldo recebeu em profundidade, saiu cara a cara com Matheus Nogueira e tirou demais na finalização. A bola passou perto da trave à esquerda do goleiro.

Próximo jogo

Com Alex Ruan suspenso, o Brusque recebe o América-MG na Ressacada às 19h desta sexta-feira, 2. O Guarani enfrenta o Ceará no Castelão em 6 de agosto, terça-feira.

Guarani 1×0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

18ª rodada

Domingo, 28 de julho de 2024

Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)

Guarani: Vladimir; Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar, Jefferson; Gabriel Bispo (Lucas Araújo), Matheus Bueno (Anderson Leite), Luan Dias; João Victor (Reinaldo), Airton (Marlon); Caio Dantas (Daniel dos Anjos).

Técnico: Marcelo Cordeiro

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam (Éverton Alemão), Ianson, Wallace; Mateus Pivô, Jhemerson (Dionísio), Rodolfo Potiguar, Alex Ruan, Diego Mathias (Guilherme Queiróz); Dentinho e Paulinho Moccelin (Diego Tavares).

Técnico: Luizinho Vieira

Gol: Matheus Bueno

Cartões amarelos: Gabriel Bispo, Matheus Salustiano; Alex Ruan

Cartão vermelho: Marcelo Cordeiro

Trio de arbitragem: Thaillan Azevedo Gomes (AP), auxiliado por Luis Felipe Gonçalves Correa (PB) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP).

Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG), auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

