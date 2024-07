VÍDEO – Duas pessoas morrem após aeronave de pequeno porte cair em São Francisco do Sul

Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde deste domingo, 28, na região do bairro Ubatuba, na localidade do Sandra Regina, em São Francisco do Sul. Até o momento foram confirmados dois óbitos, ainda não identificados.

Segundo as primeiras informações, apenas duas pessoas estariam no interior da aeronave. Forças de segurança do município, incluindo o Corpo de Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul Defesa Civil e Polícia Militar trabalham no local.

A Polícia Cientifica ainda não chegou ao local. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também se encaminha até a região para iniciar as investigações da possível causa do acidente.

Veja vídeo:

Confira mais imagens:

Leia também os destaques da semana:

1. Carlo Acutis, jovem beato que deve virar santo, atrai centenas de devotos em Brusque

2. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

3. Havan inicia restauração de prédios antigos da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux

4. Peixes mortos e galhos no chão: situação do Parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes; Prefeitura de Brusque se manifesta

5. Acesso à pista de parapente do morro São José, em Guabiruba, é fechado permanentemente

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: