Anésio Síndico

bom dia pessoal do Residencial Rosa de Hiroshima

todos sabem que temos dois candidatos a vereador aqui no nosso condomínio e viemos aqui hoje pedir para que eles pararem de encher as caixas de correio do prédio com os seus santinhos… todo mundo já sabe que vocês dois são candidatos, ok? desde já obrigado pela consideração

Maicon Eletricista

ô Anésio… deixa de ser chatão o Lito e o Vânio são gente boa ô… deixa os cara trabalhar…

Marta Bolo de Pote

trabalhar? dois mandrião que nunca trabalhou na vida

Aluísio enteado da Mércia

um encostado na prefeitura a vida toda

Mariquinha do 103

e o outro que se não fosse a tadinha da mulher que se mata de trabalhar morria da fome

Jairo Biriba

é verdade! dois mandrião desse! aqui em casa nós não votamo em mandrica…

Lito das Neves

bom dia pessoal querido do Rosa de Hiroshima! não esqueçam que o meu número é o 33.333 que é mil vezes o número da idade de Cristo, tá bom pra ti Anésio!?

Professor Marcondes

é tão burro que não sabe fazer conta… mil vezes 33 é 33.000…

Lito das Neves

ô professor, os outros 333 foi o milagre de Jesus que multiplicou, o senhor é um homem de pouca fé…

Zuleika Caseado

é bom que tu tás aqui no grupo mesmo Lito eu não aguento mais o cachorro que tu pegasse pra adotar ele late e arranha a porta o dia todo

Lito das Neves

quem? o caramelo? tadinho não incomoda uma alma

Zuleika Caseado

esse mesmo que tu pegasse só pra bater foto na campanha nunca te vi com um cachorro no colo mas já te vi tacando pedra nos papa ovo que tem pelo bairro tu acha que tu engana quem?

Aluísio enteado da Mércia

é verdade pegou o cachorro só pra se aparecer e dizer que gosta de bicho

Lito das Neves

nada haver … sempre gostei de cachorro pode perguntar pro Cibalena… sempre tive cachorro em casa

Cibalena

ê ê ê … me inclui fora dessa amigão… não me mete nas tuas confusão não… eu não dependo de política pra viver não

Marilena do Alcides

agora todo ele tem um vira-lata em casa e todo ele diz que vai cuidar dos bichinho quero só ver

Irineu Bolador por cima

acho que vão ter que importar cachorro de Itajaí porque a verba vai ser tanta que vai faltar bicho pra usar pode anotar aí vai sobrar ração

Lito das Neves

gente como vocês são falador né tá loko! mas é como dizia Machado de Assis “falem mal, mas falem de mim”

Professor Marcondes

Machado de Assis nunca falou uma asneira dessas rapaz

Lito das Neves

falou sim, tu que não escutasse, tu só escuta o barba lá

Vânio

o que que deu rapazi? 300 e poucas mensagens no grupo? morreu alguém?

Lito das Neves

tão falando mal de mim e de ti no grupo

Vãnio

de ti é normal né… mas o que tão falando de mim? tu de novo Anésio? já falei que tens o telhado de vidro te preocupa com a tua vida que já não tá muito boa

Anésio síndico

só fiz o que os condôminos me pediram que é solicitar que vocês dois não coloquem mais santinhos na caixa de correio

Marta Bolo de Pote

tem mais santinho na caixa de correio do que seminarista em Corupá

Bili Entregador

olha de santinho mesmo esses dois aí não tem nada nem o branco do olho

Vânio

e tu o que tás falando aí seu nó cego?

Bili Entregador

o que tás falando tu que só não roubasse os banco da igreja ali da comunidade porque não passava na porta

Maicon Eletricista

coisa linda… é pra isso que eu pago condomínio

Dona Liana Martendal de Oliveira

bom dia, meus queridos! como estão todos vocês? passando para desejar uma ótima semana para todos

Marilena do Alcides

aos poucos o pessoal das 10 e meia vai acordando…

Lito das Neves

coisa mais feia Marilena, é como diria Abraham Lincoln: “a inveja é um sentimento mau”

Professor Marcondes

que Abraham Lincoln rapaz, meu Deus do céu como tu és burro, essa aí sim foi o Machado de Assis que falou

Lito das Neves

viu só professor, eu sabia que no final das contas eu tava certo… na verdade eu estou sempre certo

Anésio síndico

pessoal, está dado o recado, esperamos que os dois respeitem o condomínio e não coloquem mais os santinhos nas caixas de correio dos apartamentos

Vânio

quero ver a hora que precisar de alguém na prefeitura pra quem vocês vão pedir as coisas

Bili Entregador

ô rapaz pedir alguma coisa pra ti ou pedir pra uma capivara ali da beira-rio é a mesma coisa

Mariquinha do 103

e a capivara ainda tem uma vantagem que não pede dinheiro

Irineu Bolador por cima

é verdade esse daí resolve menos que aquele Endrick que era do Palmeiras

Dona Liana Martendal de Oliveira

Irineu, meu querido, por favor não comece com futebol, porque senão vai virar a terceira guerra mundial

Lito das Neves

ixi… só não fala em mundial dona Liana… senão complica…

