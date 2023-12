Corpo de menina de 4 anos é encontrado 3 dias após desaparecer em rio no Sul de SC

No início da tarde desta quarta-feira, 27, a equipe de buscas do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Lavinia Oliveira Pereira, a criança de 4 anos que estava desaparecida desde domingo, 24, após escorregar de uma pedra e cair no rio Hipólito, no município de Pedras Grandes, no Sul catarinense.

Segundo informações dos bombeiros, ela foi encontrada no bairro da Guarda, na cidade de Tubarão, que fica a cerca de 13 km do local onde a menina foi vista pela última vez.

Foram mais de 6h de buscas com equipes procurando nas margens do rio e mergulhadores fazendo varreduras subaquáticas. Embarcações infláveis a remo e um drone também foram utilizados nas buscas.

De acordo com testemunhas, a vítima estava sentada em uma pedra com a madrinha no momento do incidente no domingo. Ao escorregar, a mulher tentou resgatá-la, mas a criança não foi mais vista.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: