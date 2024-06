Cras Azambuja recebe oficina sobre erradicação de trabalho infantil em Brusque

Para refletir sobre o trabalho infantil, a secretaria de Desenvolvimento Social de Brusque, por meio de sua equipe técnica, realizou uma oficina para os usuários do Cras Azambuja sobre o tema. O evento ocorreu na tarde desta quarta-feira (26) no próprio Cras e reuniu quase 20 participantes.

A ação foi uma oportunidade para os usuárias tirarem dúvidas, principalmente sobre a relação entre trabalho infantil e ajuda no trabalho doméstico, além disso, foi explicado sobre a legislação e temas que envolvem o trabalho infantil.

A psicóloga da secretaria de Desenvolvimento Social e responsável pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Ionara Marques de Oliveira Ceron Riciatti, falou sobre a ação.

“Procuramos mobilizar e conscientizar a população e também os profissionais sobre os danos causados pelo trabalho infantil nas crianças e nos adolescentes. Fizemos essa ação através de vídeos, de reflexão sobre esses vídeos, atividades lúdicas, perguntas e respostas referentes ao que é trabalho infantil, o que não é, trouxemos dados também do Brasil e em que situação nós estamos hoje,” disse.

Programa em Brusque

Riciatti falou ainda sobre os trabalhos em Brusque. “Vamos também realizar uma capacitação junto com o Ministério Público, junto com as escolas e Brusque vai participar do concurso, que é o concurso MPT na Escola, que trata da temática do combate ao trabalho infantil, onde as crianças vão poder participar através de contos, músicas, poesias, é um concurso nacional.” destacou.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Peti

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) teve início em 1996, como ação do governo federal, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), para combater o trabalho de crianças em carvoarias da região de Três Lagoas (MS).

Sua cobertura foi, em seguida, ampliada para alcançar progressivamente todo o país com a implantação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do trabalho infantil, atendendo as demandas da sociedade, articuladas pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

