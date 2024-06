Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região realiza mini rodada de negócios em sua sede

A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) realizou, nos dias 24 e 25 de junho, uma mini rodada de negócios em sua sede.

Na oportunidade, dois compradores, representando mais de 100 lojas, puderam adquirir a coleção Primavera e Verão 2024/25 de cerca de 20 fabricantes de Brusque e região.

“A entidade realiza esse formato de negociação, em paralelo às edições da Pronegócio, há mais de 15 anos. Somos a ligação entre nossos associados fabricantes e os compradores de todo o Brasil. Então essas mini rodadas são coleções específicas, à escolha dos próprios clientes, que nos passam uma relação com 20 a 25 empresas. Nós organizamos os horários de atendimento e oferecemos todo o suporte necessário”, explicou o presidente da AmpeBr, Mauro Schoening.

Ele ainda destaca que o ambiente é propício para boas negociações.

“Por ser uma mini rodada o modelo é mais intimista, geralmente os compradores trazem familiares que atuam nos negócios e muitos dos fabricantes também atendem em família. Todos se sentem bem e essa conexão impulsiona ainda mais os negócios e as vendas”, pontuou.

Boas compras

Um dos compradores foi Clovis Martini, proprietário das Lojas A Barateira. Ele, que possui 53 filiais nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, participa há 10 anos da Pronegócio, mas não conseguiu participar da edição de maio. Então, aproveitou a oportunidade da mini rodada para adquirir os produtos da coleção Primavera e Verão.

“Estamos muito satisfeitos, conseguimos atender um ótimo número de fornecedores, inclusive passamos para a AmpeBr quais empresas gostaríamos de negociar, porque foram marcas que compramos anteriormente na Pronegócio e tivemos vendas bem expressivas em nossas lojas”, contou Martini.

O empresário frisa que o formato permite negociar com um volume maior de fabricantes em um curto espaço de tempo.

O diretor do grupo O Precinho, Lucyano Lellis de Souza, também avalia positivamente a mini rodada. Ele, que representa 36 lojas, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, por 20 anos esteve presente na Pronegócio, mas desde 2020 não veio mais para o evento.

“Decidimos fazer a mini rodada com a AmpeBr para otimizar nosso tempo, aqui conseguimos organizar as empresas que queremos atender e que seus produtos têm um histórico positivo de saída em nossas lojas. Foram dois dias muito proveitosos, cumprimos o nosso objetivo que era adquirir coleções atualizadas e que seguem as tendências”, afirmou de Souza.

67ª Pronegócio

A 67ª Pronegócio acontece de 12 a 15 de agosto, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque e apresenta a coleção Alto Verão 2025. O evento é exclusivo para lojistas e fabricantes de confecção de Santa Catarina.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: