Sesi de Brusque lança programa voltado para terceira idade; saiba como se inscrever

O Sesi Mais Saúde acaba de lançar um novo programa com foco especial na terceira idade: o Vida Ativa. Inédito na região de Brusque, o projeto é voltado para a vitalidade física e mental de pessoas com mais de 50 anos.

As aulas, que serão oferecidas no Sesi Centro Esportivo, iniciam dia 9 de julho e serão oferecidas nas terças e quintas-feiras, das 14h às 14h45min. As turmas estão com vagas abertas, para fazer a inscrição basta entrar em contato com a recepção pelo contato (47) 3251-8829 (telefone e WhatsApp).

De acordo com Iracema Gonçalves de Paulo, coordenadora de Saúde do Sesi, “acreditamos que cada momento da vida merece ser vivido com plenitude e alegria, e é por isso que estamos reunindo mentes e corpos para uma série de atividades que promovem saúde, felicidade e conexão”, comenta ela.

A prática regular de atividades físicas na terceira idade oferece inúmeros benefícios para a saúde física, mental e social dos idosos. Além dos exercícios, o programa traz também momentos de socialização, palestra, jogos e outras atividades.

As turmas são abertas para toda a comunidade e qualquer idoso pode participar. Vale ressaltar que o Sesi possui valores diferenciados para o setor da indústria.

Ainda conforme Iracema, os benefícios da prática de exercícios na melhor idade são muitos, como melhoria da mobilidade e flexibilidade, que auxiliam na execução das tarefas do dia a dia, além de prevenir quedas e lesões; o fortalecimento muscular e ósseo, que combate a osteoporose e outras condições associadas ao envelhecimento; e a manutenção de um peso saudável, essencial para o controle de doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

Leia também:

1. Câmara dos Deputados aprova taxa para compras internacionais de até 50 dólares

2. Barateiro Havan Futsal goleia NY Ecuador e conquista primeira vitória na Copa Mundo

3. Matheus Rheine é convocado e vai disputar Jogos Paralímpicos pela quarta vez

4. Carro de Brusque sai da pista ao desviar de veículo na Ivo Silveira, em Gaspar

5. Situação da ponte pênsil do parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes em Brusque

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: