Jogador de futsal morre em acidente entre caminhão e motocicleta em Rio do Sul

O jogador de futsal, Lucas Ariel Longo, de 29 anos, morreu na noite desta terça-feira, 25. O acidente envolveu moto e caminhão e aconteceu em Rio do Sul, no Alto Vale.

Lucas era jogador da Associação dos Desportistas do Bairro Boa Vista, no Alto Vale. O clube, inclusive, publicou uma nota relatando a perda do parceiro de grupo. “Hoje é um dia muito triste para a família Boa Vista, perdemos um grande parceiro. Descanse em paz, jogador. Que Deus conforte o coração da sua familia”.

O velório de Lucas aconteceu na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Boa Vista, nesta quarta-feira, 26. Ele será sepultado no Cemitério Municipal de Rio do Sul nesta quinta-feira, 27.

Sobre o acidente

O acidente aconteceu por volta das 19h10, na rua dos Vereadores, no bairro Itoupava, em Rio do Sul. O jogador conduzia a motocicleta quando colidiu contra o baú de um caminhão.

A vítima foi arremessada contra o automóvel. A equipe do Samu e do Corpo de Bombeiros tentaram reverter o quadro, porém Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

