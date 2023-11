Criança de 7 anos é atropelada por carro na Serra catarinense

Uma criança de 7 anos foi atropelada por um carro em São Joaquim, na Serra catarinense, na manhã da quinta-feira, 9.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, a menina já estava ao lado do veículo na via. O pai dela teria usado um macaco hidráulico para levantar o carro.

A criança apresentava escoriações nos braços e pernas, um ferimento no pé direito e suspeita de fraturas nas costelas e braços.

O carro era um Volkswagen Jetta, conduzido por uma mulher de 46 anos. Não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

