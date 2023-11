O Brasil está prestes a enfrentar uma onda de calor histórica ainda durante esta primeira quinzena de novembro, com temperaturas significativamente acima da média, não descartando até mesmo estabelecer novos recordes. O renomado instituto Metsul Meteorologia, sediado em Porto Alegre, prevê que algumas áreas do país poderão registrar temperaturas até 15ºC acima do normal.

De acordo com os especialistas do instituto, o potencial deste superaquecimento assusta e é extraordinário, suscetível de representar o evento mais intenso já registrado no Brasil em termos de temperatura máxima.

Esta onda de calor já está impactando alguns estados da região Centro-Oeste brasileira desde esta semana, e há previsões de que possa perdurar por aproximadamente 15 dias.

Além disso, existe a possibilidade de que se expanda para outras regiões, quebrando recordes em centenas de cidades pelo país.

O Centro-Oeste como um todo, bem como o interior de São Paulo e Minas Gerais, encontram-se no epicentro dessa bolha de calor e poderão experimentar temperaturas máximas entre 42ºC e 46ºC, tornando este evento verdadeiramente excepcional na história meteorológica do Brasil.

Esta previsão foi enfaticamente destacada na nota divulgada pelo instituto Metsul.

Efeitos do calor em Brusque

Nesta etapa da reportagem, seguimos com o tópico da onda de calor que foi introduzido no início deste artigo.

No entanto, a partir de agora, vamos nos concentrar no que a região de Brusque pode esperar deste evento de aquecimento extraordinário, que promete quebrar recordes em várias partes do Brasil.

Para isso, buscamos insights junto ao renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos concedeu uma entrevista exclusiva.

Todos os detalhes desta conversa podem ser encontrados no boletim apresentado imediatamente após a imagem.

O tempo nesta sexta-feira

*Boletim da Climaterra >>

Antes de abordarmos o que Brusque e a região podem esperar desse intenso período de calor que já está afetando várias partes do Brasil, vamos começar discutindo a situação desta sexta-feira.

Por enquanto, as cidades do Vale do Itajaí parecem escapar desse calor excepcional, graças à presença de muitas nuvens que limitarão a exposição solar prolongada no decorrer do dia.

Dois aspectos importantes devem ser considerados:

Primeiro, existe a possibilidade de chuviscos ou chuvas isoladas, embora não possamos determinar um horário específico.

O segundo ponto tem a ver com a presença das nuvens, impedindo que as temperaturas subam significativamente.

Portanto, Brusque e região não terão um dia quente, e os termômetros devem se manter em torno de 24 a 26°C, possivelmente criando uma sensação leve de abafamento, mas sem ultrapassar esse limite.

Calor intenso no fim de semana

Ao nos voltarmos para o fim de semana, o destaque absoluto será o calor intenso em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí.

Esse aumento de temperatura está previsto para iniciar já no sábado, quando já podemos esperar picos acima dos 32/33°C durante a tarde.

Há a possibilidade baixa de pancadas de chuva isoladas de verão, especialmente a partir do meio da tarde em direção à noite, caso venham ocorrer.

Entretanto, o calor mais intenso está reservado para o domingo. Neste dia, as temperaturas podem atingir extremos acima dos 35°C, podendo chegar até 38°C em algumas cidades do Vale do Itajaí, e em alguns lugares, até se aproximarem dos 40°C.

Apesar do sol que deve predominar na maior parte do dia, ele tende a ser ofuscado pelo aumento das nuvens, que por sua vez podem gerar núcleos de trovoadas, potencializados pelo forte calor previsto.

Como resultado, o dia tende a encerrar-se com trovoadas e pancadas de chuva, que podem ser intensas em determinadas áreas.

Calor alivia com chuvas frequentes

Agora, vamos abordar um tema crucial que igualmente merece destaque: a retomada das chuvas frequentes e até mesmo volumosas previstas para a próxima semana em Brusque e região.

Este período se anuncia como desafiador em termos de precipitações. Os modelos de previsão indicam chuvas em praticamente todos os dias.

Mas é importante ressaltar que isso não significa umidade em tempo integral; haverá períodos de melhoria em que o sol pode aparecer.

No entanto, o ponto que queremos enfatizar é que certos eventos podem trazer acumulações significativas de precipitação.

Os modelos de previsão apontam para essa possibilidade, tornando essencial ficarmos atentos a esses desenvolvimentos.

Além disso, é importante destacar também que o fenômeno do El Niño está ativo e promete atingir seu auge exatamente entre os meses de novembro e dezembro.

A única perspectiva positiva nesse cenário é que essas condições deverão resultar em períodos prolongados de cobertura de nuvens.

Região de Brusque poupada do calor extremo

Essa maior presença de nebulosidade na próxima semana servirá como um alívio para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, protegendo-as dos impactos mais severos do intenso calor que já afeta grande parte do Brasil.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

A partir deste momento, vamos nos concentrar na madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, você encontra o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer nesta sexta-feira (marcadas em vermelho).

É importante observar que não houve registro de chuva na região até as primeiras horas da manhã (indicado em azul).

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

