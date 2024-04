Criciúma x Brusque: onde assistir ao vivo à volta da final | Catarinense 2024

O confronto Criciúma x Brusque será realizado às 16h30 deste sábado, 6, no estádio Heriberto Hülse: é o jogo de volta da final do Campeonato Catarinense 2024.

A partida terá transmissão ao vivo no canal da MBTV no YouTube, e na NSC TV. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

Para ser campeão, o Brusque precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal. Se vencer por um gol, leva a decisão aos pênaltis. O Criciúma pode empatar para garantir o título.

Nas semifinais, o Brusque eliminou o Avaí: venceu por 2 a 0 a ida na Arena Joinville e empatou em 2 a 2 a volta, na Ressacada. O Tigre passou pelo Barra: após perder por 2 a 1 em Itajaí, venceu por 2 a 1 no tempo normal, no Heriberto Hülse. Nos pênaltis, a vitória teve o placar de 4 a 3.

Criciúma x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 14h30.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Criciúma 1×0 Brusque (27/01/1988 – Catarinense)

Último jogo: Brusque 1×2 Criciúma (30/03/2024 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 3×1 Criciúma (1993, 2010 e 2020) e Criciúma 1×3 Brusque (2010 e 2020)

Maior derrota: Criciúma 6×0 Brusque (30/04/2000 – Catarinense)

Jogo com mais gols: Criciúma 4×4 Brusque (19/03/2017 – Catarinense)

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: