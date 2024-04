Instagram, WhatsApp e Facebook apresentam instabilidade nesta quarta-feira

O Instagram, Whatsapp e Whatsapp Business apresentaram instabilidades durante a tarde desta quarta-feira, 5. Às 15h30, o site Downdetector já registrava mais de 70 mil notificações de problemas com as redes sociais.

O site mostra que as reclamações iniciaram por volta das 15h. No Whatsapp, 61% das notificações sobre envio de mensagens, 30% são sobre conexão com o servidor e 10% no website.

As redes sociais ainda não se pronunciaram sobre o que causou a queda. No X, antigo Twitter, os usuários comentam sobre a instabilidade. Confira:

TODO MUNDO chegando no twitter para ter certeza que o whatsapp e o instagram caíram pic.twitter.com/LRIPg1QgzQ — Leninha (@leninhamoc13) April 3, 2024

o whatsapp caiu de novo? pic.twitter.com/XiFJy8B5t2 — raul luz (@luzraul_) April 3, 2024

O whatsapp caiu é?? pic.twitter.com/G2OS5Y5jqf — Pedro Álvares C (@alvarescabrall) April 3, 2024

Leia também:

1. Homem é preso após descumprir medida protetiva de urgência contra ex-esposa em Brusque

2. Defesa Civil de Santa Catarina divulga previsão climática para próximos três meses

3. Secretário de Barra Velha é exonerado e médico é afastado em caso de suposta negligência médica após morte de criança por dengue

4. Conheça a catarinense de 19 anos que é a bilionária mais jovem do mundo

5. Idosa de 89 anos é encontrada morta em banheiro de estabelecimento no Oeste catarinense

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: