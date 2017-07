Criminoso agride jovem e rouba celular, no Azambuja

Um jovem de 20 anos teve o celular Samsung A5, dourado, roubado por um criminoso, por volta das 4h30 desta quinta-feira, 27, na rua Tiradentes, no bairro Azambuja.

Ele relatou para a Polícia Civil que chegava em casa quando foi abordado pelo assaltante, que o deu um soco e pegou o celular.

Rapidamente, o jovem entrou em casa e acionou a Polícia Militar que abordou o acusado poucos minutos depois, na rua Azambuja.

Segundo o relato do jovem, durante a abordagem policial o suspeito fugiu e deixou com o documento com os policiais, mas não foi mais localizado.

Uma testemunha contou para o rapaz que questionou o suspeito durante a abordagem sobre o celular e ele disse que teria vendido.