Criminosos furtam mala de viajante e jogam pela passarela, no Centro de Brusque

Uma mala de um homem de 39 anos foi furtada por volta das 12h50 desta quarta-feira, 24, no Terminal Urbano, no Centro. Após o crime, o homem acionou a Polícia Militar e repassou as características dos suspeitos.

Uma guarnição que fazia rondas por perto foi em busca dos criminosos e ao passar pela avenida Bepe Roza, a Beira Rio, os policiais viram a mala sendo jogada da passarela. Ela só não caiu no rio, pois na queda bateu primeiro em um arbusto.

Para recuperar a mala, os policiais precisaram usar uma vara e, com cuidado para não cair no rio, retiraram do meio do matagal.

Um dos suspeitos, de 20 anos, foi detido pela polícia e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Com ele não foi localizado nenhum objeto, porém o dono da mala o reconheceu como sendo o criminoso.

Ele foi ouvido pelo delegado, mas por falta de provas e por não haver elementos que comprovassem a autoria do crime, por não haver nenhum objeto com ele, foi liberado.

A mala com as roupas e demais objetos do homem foi recuperada e devolvida a ele. As imagens das câmeras de monitoramento de comércios próximos poderão auxiliar a polícia nas investigações.