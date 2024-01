Cursos e oficinas: inscrições para aulas da Fundação Cultural de Brusque iniciam na próxima segunda-feira

As inscrições para os novos cursos e oficinas da Fundação Cultural de Brusque (FCB) iniciam na próxima segunda-feira, 22. As modalidades são ofertadas gratuitamente pela FCB, e são regidos pela Normativa 01/2023 que estabelece um novo formato de ensino pela instituição.

As novas modalidades de cursos ofertadas são: teoria musical, canto popular, piano clássico, contrabaixo e guitarra, curso de violão e teatro. Já as oficinas, são mais de 30 oferecidas.

As inscrições das modalidades serão realizadas em três etapas. A pré-inscrição será de forma on-line, através do preenchimento do formulário das 8h do dia 22 ao dia 31 de janeiro, às 17h, ou até as vagas serem preenchidas.

Após essa etapa haverá uma entrevista, e depois a efetivação da matrícula mediante a assinatura do termo de compromisso. Todas as orientações sobre o curso, ementa, horário e regulamento estarão disponíveis nos formulários.

Confira os cursos disponíveis:

Teoria Musical – https://forms.gle/5BDg3KmPEsCJ4Daj7

Canto Popular – https://forms.gle/3HarKLBGmkwEWBpq6

Piano Clássico: https://forms.gle/zSGWiJS5HnPN5Syi8

Contrabaixo e Guitarra: https://forms.gle/ZpYgbX4KdCGKSbmE8

Curso de violão: https://forms.gle/M6kXk2h3HKhFD8Um7

Teatro: https://forms.gle/sbuuRMFgraR39RTk8

Confira as oficinas disponíveis:

Desenho e Modelagem – https://forms.gle/yheRCwrfy9jdUunTA

Desenho artistico – https://forms.gle/kMHfzJe8rUXhQLiM9

Teoria das Cores – https://forms.gle/C4XeWGGgGkMR33gR7

Pintura em Tela para iniciantes – https://forms.gle/SUqsWKfLLmJuZo2P9

Pintura em Tela Intermediário – https://forms.gle/G8vFzyTtTcDSicJ46

Pintura em Tela Avançado – https://forms.gle/2fd1Xg9mxwdrXCF66

História da Música – https://forms.gle/v4suExJBgKstXUsz6

Macramê Iniciantes: https://forms.gle/wXn7EDu68zzyQ9Hp9

Croche a partir do zero: https://forms.gle/tomJTvNoRAywJCXN7

Croche Granny Square: https://forms.gle/1Twrd76Xga4Wgno77

Canto Coral Adulto: https://forms.gle/mrR7WncpP1iYm7xk6

Canto Coral Infanto Juvenil : https://forms.gle/zHP8KRFa5nyufGQN9

Piano Infanto Juvenil: https://forms.gle/nTxQQ9MYce8P2FNe8

Bordado Livre Pintura de agulha e Ponto Cheio (Mayer): https://forms.gle/qWVhkSoRd2u8siiB9

Bordado Livre Temático: https://forms.gle/33rbRTnqaeaEFjn26

Bordado Livre para Iniciantes: https://forms.gle/AeVhhgBARnDomroT9

Poema Sinfônico: https://forms.gle/tNwQShQJfjurAH5m8

Prática de Conjunto de Piano e Contrabaixo Elétrico: https://forms.gle/XMVy6wYkspwh1QKK8

Dança para Melhor Idade: https://forms.gle/AipBk8X46aU1ZWAPA

Dança Adulto: https://forms.gle/DSU3xm9YGxG3QMhN7

Dança Juvenil: https://forms.gle/RmyXyfk6KaMgH9MK7

Dança Infantil: https://forms.gle/cWFz2M5hwNLaPQYc9

Grupo de Dança Folclorica: https://forms.gle/yQEoAvZkEHMMhrdc9

Violão Básico: https://forms.gle/hJZhauM2Jh6Rwy5g6

Contrabaixo e Guitarra Básico: https://forms.gle/69QbZZ4UA2UjqDfy7

Compreensão e Aplicação de Ideias e Ferramentas para a Execução de Walking Bass (Baixo Acústico E Elétrico): https://forms.gle/BSB23YNaXYFx8KGC7

Preparatorio para vestibulares de Música: https://forms.gle/HErvnTZxgys7YLGP9

Guitarra Rock para Iniciantes – https://forms.gle/L2NFSP4LkTkQwEjo7

Guitarra Rock para Intermediários – https://forms.gle/iYiVRnM7Hk9djoXe9

Harmonia Funcional – https://forms.gle/DrT78wXsRx8RNPw68

Prática de Banda – https://forms.gle/8VCM5CqHGdWer1xZ7

Violão Intermediário – https://forms.gle/7GpZ9gQoNFd65XRm7

Violão Avançado – https://forms.gle/cVEPwuTRwk5Sy32U7

Teatro Infanto Juvenil – https://forms.gle/s2eCpBsaMjUNpvxw8

