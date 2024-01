Trechos da BR-101 registram lentidão no Litoral Norte; confira pontos

Diversos trechos da BR-101, registram neste momento cerca de 4 quilômetros de lentidão, tanto no sentido Porto Alegre, quanto no sentido Curitiba. As informações foram divulgadas pela Arteris Litoral Sul às 13h38.

Os pontos de lentidão no sentido Porto Alegre aparecem no km 101 e 104, entre Piçarras e Penha, devido uma pane em um veículo na faixa da esquerda. E também do km 116 ao 120, em Itajaí.

Já no sentido Curitiba, as lentidões são registradas do km 116 ao 112, em Itajaí, e do km 148 ao 144, em Itapema.

