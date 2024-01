Transporte universitário: inscrições são abertas para estudantes de Guabiruba

As inscrições para o transporte universitário de Guabiruba foram abertas na segunda-feira, 15. Aos universitários, o transporte é gratuito para todos os estudantes matriculados em cursos superiores nas instituições de ensino Unifebe, Uniasselvi, Senac, Furb, UFSC campus de Blumenau, Fameblu, Univali e Uniavan.

Os interessados em efetuar o cadastramento deverão primeiramente acessar o formulário de cadastramento on-line, e em seguida comparecer à Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua José Dirschnabel, 67 – 2º andar, com uma foto 3×4, no horário compreendido entre às 08h e 12h e 13h30min às 17h, para obter a carteirinha de transporte intermunicipal.

As inscrições para o Transporte Universitário abrirão na próxima segunda-feira, 22, e seguem até o dia 29 de março. Mais informações podem ser obtidas no Edital 03/2024/SEME.

IFC e Senai Brusque

Aos interessados em se inscrever para uso de Transporte Intermunicipal aos estudantes do Ensino Médio Técnico do Instituto Federal Catarinense (IFC) e aos que usufruem do programa Jovem Aprendiz (SENAI), o valor máximo unitário para cada trajeto é referente ao subsídio, por parte do município, de 50% do valor mensal por estudante transportado.

Assim, a outra parte do valor ficará a cargo dos pais ou responsáveis legais do aluno, podendo os pais ou responsáveis legais antecipar o pagamento referente à utilização do transporte mediante contrato formalizado com a prestadora do serviço. Os pais ou responsáveis deverão formalizar um termo de contrato com a empresa prestadora de transporte.

Os interessados em efetuar o cadastramento (IFC e SENAI) deverão acessar o formulário de cadastramento on-line.

Após o envio do formulário devidamente preenchido o interessado também deverá comparecer à Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua José Dirschnabel, 67 – 2º andar, com uma foto 3×4, no horário compreendido entre às 08h e 12h e 13h30min às 17h, para obter a carteirinha de transporte intermunicipal.

As inscrições para o Transporte IFC/SENAI abriram nesta segunda-feira,, e seguem até o dia 23 de fevereiro.

