Dário Berguer é eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento

O governador Raimundo Colombo é uma das atrações do 29º Fórum Nacional do Instituto Nacional de Altos Estudos, hoje, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. O convite deve-se ao fato de SC diferencia-se entre os demais Estados por não ter aumentado os impostos e estar com os salários dos servidores e pagamentos dos fornecedores em dia. O evento terá também a participação os governadores do Rio de Janeiro (Luiz Fernando Pezão), Minas Gerais (Fernando Pimentel), Mato Grosso (Pedro Taques), Alagoas (Renan Filho), e do Distrito Federal (Rodrigo Rollemberg).

Berger poderoso

Depois de quase dois meses de disputas e indefinições, o Congresso Nacional conseguiu, anteontem, sob intensa discussão, eleger a mesa diretora da influente e poderosa Comissão Mista de Orçamento. O senador Dário Berger (PMDB-SC) foi eleito presidente. A comissão é composta por 42 integrantes titulares e igual número de suplentes, dos quais 31 deputados e 11 senadores.

Água no chope

Em ação no Ministério Público Federal, a OAB-SC é ré por conta composição da lista sêxtupla para a vaga de desembargador pelo critério do quinto constitucional. Pede a anulação do processo alegando que não foram consideradas algumas exigências básicas dos listados, como prática forense. Como se sabe, o desembargador nomeado segunda-feira foi o 6º e menos votado da lista, Alex Heleno Santore.

Quem vem

O polêmico deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) cumpre programa em SC, hoje, com palestras em Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau. Falará sobre segurança pública, desarmamento civil e a atual situação política do país. Bolsonaro não esconde de ninguém que é pré-candidato à sucessão de Temer em 2018.

De raspão

Passou de raspão, devido a vários votos contrários, projeto na Câmara de Vereadores de Tubarão para concessão do título de cidadão honorário local ao senador Paulo Paim (PT-RS). Tais projetos normalmente passam por unanimidade. Mas em Tubarão o caso ainda reflete a ressaca da destrambelhada gestão petista recente.

Como antes

Independentemente de ação do Tribunal de Contas da União, que vai apurar os “excessos”, a Câmara dos Deputados aprovou terça-feira medida provisória que mantem a área original do Parque Nacional de São Joaquim, em SC, o que torna sem efeito resolução anterior do Ibama e Instituto Chico Mendes que, sem audiência pública ou qualquer consulta anterior, deliberaram pelo aumento de 20%, abrangendo espaços de ocupação humana e agrícola há décadas.

Se….

Se em Balneário Camboriú, município importante, acontecem tais fatos, dá para imaginar em outras prefeituras. Lá o MP-SC declarou a inconstitucionalidade de 132 cargos comissionados por não terem suas atribuições descritas em lei ou não serem destinados a funções de chefia ou assessoramento.

Clube do crime

É assustador. A facção criminosa PCC tem atualmente, apenas em São Paulo, onde nasceu, 8.534 integrantes. Mas fora de lá ela continua se expandindo para praticamente todo país, com outros 16.195. Em SC ela tem 228 membros “batizados”, uma ninharia diante do número que ela contabilizada no Paraná: 8.534.

Torcida

A Chapecoense é o clube de fora do Rio Grande do Sul que o torcedor gaúcho mais simpatiza, constatou o Instituto Paraná Pesquisas. Interessante seria outra pesquisa para saber quantos chapecoenses, nativos ou adotados, agora tem o time local no primeiro lugar de sua preferência. Antes da tragédia na Colômbia era fato que a maioria preferia, primeiro, clubes do Rio Grande do Sul.

Identidade gastronômica

Considerado o maior festival gastronômico do planeta, envolvendo centenas de restaurantes do país, o Brasil Sabor chega à 12ª edição explorando a pluralidade dos sabores originais do país. Em SC são 60 estabelecimentos participantes de oito cidades em que cada um oferecer pratos especiais, com descontos de 30% e 50% em determinados dias da semana. A abertura será hoje, no Toro Steak House, em Florianópolis. Vai até 11 de junho.

Baleias

SC é o único lugar no planeta onde o turismo embarcado para observação de baleias está proibido há quatro anos. Coisas de ecologistas de bar, passeata e gabinete refrigerado, com o respaldo de autoridades estaduais muito acovardadas. Mas eis que com decisão jurídica favorável, há gestões em andamento sinalizando que a atividade pode ser retomada ainda neste ano.

