De volta a Itajaí, Brusque enfrenta a Ponte Preta e deve manter três zagueiros

O Brusque recebe a Ponte Preta em partida que começa às 21h desta sexta-feira, 5, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Dionísio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Dentinho voltou a treinar normalmente. O quadricolor não perde há quatro partidas e pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória diante de um adversário que ainda não venceu longe de seus domínios.

O atacante Dentinho, de fora do jogo contra o CRB por problema muscular, está à disposição do técnico Luizinho Vieira. Ainda há desfalques. Os laterais Luiz Henrique e Alex Ruan estão no departamento médico, assim como o atacante Guilherme Queiróz, o meio-campista Jhemerson e o goleiro Georgemy.

Jhemerson é o mais recente dos desfalques, e já não atuou na rodada anterior com suspeita de lesão muscular. O lateral-direito Cristovam segue fazendo trabalhos separados para retomar a forma física após lesão.

Outra baixa é o volante Dionísio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Há seis jogadores pendurados no total: Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan, Serrato, Rodolfo Potiguar e Jhemerson.

Sem Dionísio, Luizinho Vieira tem algumas opções, mas deve manter um esquema com três zagueiros: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Wallace, Marcelo; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Serrato, Marcelo; Paulinho Moccelin, Olávio e Diego Mathias (Keké).

No Z-4

Para sair do Z-4 nesta rodada, o Brusque precisa vencer a Ponte Preta, mas também de outros resultados. A Chapecoense precisará perder para o Goiás no sábado 6, e o CRB não poderá vencer o Mirassol na terça-feira, 9.

A rodada começa com o Brusque no 18º lugar, com 12 pontos, 10 gols marcados e 18 sofridos. O quadricolor não perde há quatro partidas, com vitória sobre o Ceará e empates consecutivos diante de Avaí, Ituano e CRB.

Ponte Preta

A Ponte Preta é a 13ª colocada da Série B, com 16 pontos. Vem de um empate em 1 a 1 com o Guarani no Brinco de Ouro. A equipe ainda não venceu fora de casa nesta Série B, com três empates e quatro derrotas.

Dois atletas ficam fora do jogo contra o Brusque por suspensão: o goleiro Pedro Rocha e o zagueiro Igor Inocêncio, que receberam seus terceiros cartões amarelos.

Há nove pendurados: os zagueiros Luís Haquin e Mateus Silva; o lateral-esquerdo Gabriel Risso; o volante Castro; os meias Emerson Santos e Dodô; e os atacantes Matheus Régis, Jeh e Gabriel Novaes.

Haquín estava disputando a Copa América como titular da Seleção Boliviana, ficou de fora por sete jogos neste período e não deve estar jogar contra o Brusque.

Uma possível escalação tem Luan; João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael, Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro (Ramon), Dodô, Élvis; Matheus Régis (Iago Dias) e Jeh.

Arbitragem

Fábio Augusto Santos Sá Júnior, auxiliado por Vanessa Santos Azevedo e Daniel Vidal Pimentel. William Machado Steffen (SC) é o quarto árbitro.

Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) é o árbitro de vídeo, auxiliado por José Eduardo Calza (RS).

Brusque x Ponte Preta em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 20h30.

