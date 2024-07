Mulher fica ferida em acidente entre caminhão e bicicleta no São Pedro, em Brusque

Uma mulher ficou ferida após um acidente entre um caminhão e uma bicicleta na tarde desta quinta-feira, 4, em Brusque. O fato ocorreu na rua São Pedro, por volta das 13h41, no bairro São Pedro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, encontraram a vítima, uma mulher de 37 anos, sentada. Ela apresentava um corte no joelho e dores no local machucado.

A vítima foi atendida e levada para o Hospital Azambuja. Ela relatou que houve uma colisão traseira, na qual o caminhão acertou o guidão da bicicleta. Entretanto, não é possível esclarecer como de fato o acidente ocorreu.

A identidade da mulher não foi divulgada.

