Defesa Civil atualiza informações sobre chuvas em Brusque

O coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, atualizou as informações sobre a chuva na região. Até o momento, o nível do rio Itajaí-Mirim está dentro da normalidade e não há risco de enchente ou de que deva sair da calha. Quatro ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas.

As informações foram repassadas durante uma transmissão ao vivo com a Prefeitura de Brusque, realizada na manhã desta terça-feira, 28. A chuva deve permanecer até a noite desta quarta-feira, 29. “Felizmente, os volumes estão abaixo daquilo que era previsto”, ressalta Cugiki.

Vidal Ramos

A última atualização do rio feita em Vidal Ramos foi de 2,87. “A normalidade dele vai até 3 metros, então não afeta Brusque por enquanto. Em Brusque, a última aferição marcava 2,82 m”, informa o coordenador. Ainda de acordo com ele, “também dentro da normalidade, mas com um alto volume devido à chuva”.

“Tivemos muitas chuvas em Brusque nos bairros mais próximos do litoral. Subindo o Vale a chuva vem diminuindo gradativamente”, diz. Cugiki

Previsão em milímetros

A previsão de 120 a 200 milímetros se mantém ainda nesta terça-feira, 28, para Brusque e região. Em Brusque esta previsão fica entre 120 a 130, podendo variar.

Sobre uma possível cheia, Cugiki diz que não descarta o risco. Porém, até o momento, o rio segue dentro da normalidade. Não está descartada a possibilidade de saída da calha, a Defesa Civil segue acompanhando a situação “principalmente em Vidal Ramos e Botuverá, que é o que interfere aqui”, como completou o coordenador.

O momento de mais atenção acontece durante a noite, que é quando a chuva em Brusque para, porém chegam as águas de Vidal Ramos até a cidade.

Ocorrências

Até o momento foram registradas quatro ocorrências. Houve registro de dois alagamentos pontuais, sendo uma no bairro Rio Branco e outra no bairro Dom Joaquim, uma queda de árvore e uma ocorrência de deslizamento.

Ainda de acordo com o coordenador, não há risco de enchente no bairro Guarani. “O volume de chuva previsto não é mais tão alto, porém seguimos monitorando”.

