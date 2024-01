Defesa Civil de SC alerta para chuvas durante noite da virada de ano em Brusque e região

Neste sábado, 30, o avanço de uma massa de ar seco deixa o tempo firme na maior parte de Santa Catarina, entretanto, as condições mudam para o último dia do ano, com possibilidade de tempo nublado e de chuvas, em Brusque e região.



Nas áreas dos planaltos, litoral e em todo o Vale do Itajaí, a nebulosidade persiste durante todo o dia, com chuvas rápidas durante a manhã e a noite, inclusive no horário da virada do ano.

O tempo mais fechado no litoral e áreas próximas faz com que as temperaturas fiquem mais amenas, com máximas entre 20°C e 26°C.

Nesse período, o mar fica mais agitado na costa catarinense com ondas de sul entre 2,0 e 3,0 metros com risco moderado para ocorrências associadas à agitação marítima, especialmente entre o Litoral Sul e Florianópolis.

Previsão para o começo do ano

O dia 1º de janeiro de 2024 segue com o tempo mais úmido, a nebulosidade é presente ao longo do dia e as temperaturas ainda seguem amenas em relação aos extremos de calor observado nestas últimas semanas.

Entre a tarde e a noite, aumentam as condições para pancadas isoladas de chuva em todas as regiões. As chuvas isoladas previstas para todo o período, não devem trazer riscos para danos associados às condições de tempo, já que devem se apresentar de forma fraca e sem acumulados significativos.

