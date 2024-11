Demandas antigas, obras importantes para Brusque dão primeiros passos para serem destravadas

Obras de grande importância para Brusque e região estão com processo em curso para serem destravadas. Foi possível notar, há alguns meses, passos claros para viabilizar a execução das obras tão solicitadas. O grande destaque é para o novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486), uma obra cobrada há mais de uma década e que teve início neste ano. Trata-se de uma promessa de desafogar o principal acesso de Brusque à BR-101 e a Itajaí.

A construção do Centro de Inovação de Brusque, que chegou a ficar 98% concluída e deveria ter sido entregue em 2018, está prestes a ser retomada. A nova empresa que vai finalizar a obra será anunciada em breve, com o término do processo licitatório. Atualmente, a Secretaria de Infraestrutura analisa a habilitação da empresa vencedora. Desde quando a obra foi paralisada, o prédio do Centro de Inovação, no Limoeiro, sofreu danos devido ao clima e vandalismo.

A administração estadual publicou, recentemente, o edital de licitação para construção da barragem de Botuverá. A obra tem objetivo de reduzir os impactos dos transtornos climáticos que ano após ano atingem a região de Brusque. O governo Jorginho Mello (PL) incluiu a barragem de Botuverá entre as obras prioritárias para combate às cheias no Vale do Itajaí, junto com as futuras barragens de Mirim Doce e Petrolândia.

Com os primeiros passos dados, é necessário agora monitorar se as obras de fato terão desfecho e não terão o mesmo caminho do Centro de Inovação, que tanto se investiu e por tantos anos ficou sem função alguma. Outra demanda também muito cobrada é a duplicação da rodovia Ivo Silveira (SC-108). Há pouco tempo, foi realizada uma revitalização na rodovia, mas a duplicação ainda parece ser um objetivo distante.

