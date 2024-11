Brusque recebeu, na manhã desta sexta-feira, 29, nova ambulância do Samu vinda do governo federal. No total, 18 veículos serão designados as seguintes cidades do estado: Meleiro, Irineópolis, Brusque, São Francisco do Sul, Indaial, São Lourenço do Oeste, Morro da Fumaça, Ponte Serrada, Lauro Muller, Bom Retiro, Guaramirim, Ibirama, Florianópolis, Seara, Maravilha, São José, Campo Belo do Sul e Itajaí.

A iniciativa é parte de um esforço nacional, liderado pelo governo Lula e pelo Ministério da Saúde, para ampliar e qualificar o atendimento de urgência em todo o país.

O veículo já está no município, mas ainda precisa passar por procedimentos administrativos, como o emplacamento. A expectativa é de que em 20 a 30 dias a ambulância esteja pronta para atender a população.

“Sabemos o quanto o SAMU é essencial nos momentos mais críticos e com essa nova unidade teremos mais eficiência e segurança no atendimento às nossas famílias”, comenta o prefeito interino, Deco Batisti.

A deputada federal Ana Paula Lima (PT), vice-líder do governo na Câmara, destaca que essa conquista é fruto do trabalho incansável para garantir uma saúde pública mais eficiente e humanizada, beneficiando diretamente os municípios.

“Cada veículo significa uma nova chance de salvar vidas e de atender com agilidade situações críticas como acidentes, infartos e partos de emergência”, afirma.

Entrega

A entrega das ambulâncias faz parte de uma ação realizada pelo Ministério da Saúde, sob a liderança da ministra Nísia Trindade, que distribuiu mais de 100 unidades em uma cerimônia realizada em Mogi das Cruzes, São Paulo, na última quarta-feira, 27.

Esses veículos serão enviados a diversos estados, fortalecendo o Samu, que é considerado um pilar fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia também:

1. Desfile de Natal e inauguração de parque: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

2. É mala ou container?

3. Obra do Centro de Inovação de Brusque está prestes a recomeçar

4. Grupamento da Polícia Militar de Guabiruba completa 30 anos neste mês; conheça sua história

5. Mulher fica gravemente ferida em acidente entre caminhões na rodovia Antônio Heil, atualiza PMRv



Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: