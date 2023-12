Dengue: chuvas e calor intenso acendem alerta para uma nova epidemia em Brusque

Após as fortes chuvas de outubro e novembro, o calor intensifica o alerta para uma nova epidemia de dengue em Brusque. Conforme a diretora de Vigilância em Saúde, Caroline Maçaneiro, a atenção é resultado de um alerta do governo do estado aos municípios.

Ela detalha que 2023 representa o pior cenário da doença até o momento no estado, com registro de 118.307 casos confirmados e 99 óbitos. A transmissão ocorreu em 130 municípios, sendo que 37 atingiram o nível de epidemia. “As arboviroses vêm se tornando um desafio para o estado de Santa Catarina, principalmente se tratando de dengue”, diz.

Em relação ao Aedes aegypti, foram identificados 61.589 focos em 236 municípios, dos quais 154 foram considerados infestados pelo mosquito.

Em Brusque, até o final de novembro, foram registrados 1.156 focos. No período de 1º de janeiro a 27 de novembro, foram confirmados 100 casos autóctones de dengue do município e 33 importados, sem óbitos.

A situação foi discutida na última reunião do Núcleo da Saúde da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) de 2023, realizada em 29 de novembro. A agenda teve a presença do diretor-geral da Secretaria de Saúde de Brusque, Victor Sardo, e Caroline Maçaneiro.

O encontro teve como objetivo fazer uma aproximação do núcleo com a nova gestão da Secretaria de Saúde, que assumiu em agosto deste ano, após a eleição suplementar.

Na reunião, Caroline falou sobre a preocupação com uma nova epidemia de dengue na cidade. “Estamos trabalhando para evitar uma nova epidemia no município e a parceria com o Núcleo da Saúde é importante, porque quanto mais trabalharmos juntos, mais conseguiremos atingir a população e trabalharmos no mesmo propósito”, contou na ocasião.

Efeitos da dengue

O aumento de casos de dengue causa transtornos em todo o sistema de saúde municipal. Caroline relembra que, no último ano, Brusque viveu um momento com muitos casos de dengue, o que levou a saúde ao colapso tanto na Atenção Primária quanto na rede hospital.

“A doença sobrecarrega o sistema de saúde, aumentando a demanda por leitos hospitalares e atendimentos de profissionais de saúde, o que compromete a capacidade de atendimento e qualidade dos serviços de saúde”, relata.

“Isso afeta não apenas os pacientes de dengue, mas também das pessoas que necessitam de assistência médica por outros motivos. Além disso, a dengue causa um grande impacto econômico, visto que a doença leva ao afastamento de trabalhadores, gerando redução na produtividade e prejuízos para as empresas”, completa.

Cuidados

Segundo a pasta, um projeto de parceria entre o Núcleo de Saúde e a Vigilância deve ser estruturado para atuar na conscientização e prevenção da dengue na cidade.

Além disso, para evitar a proliferação do mosquito, cuidados são necessários, como manter as residências, empresas e terrenos baldios limpos e livres de qualquer objeto que possa acumular água.

Caroline destaca que é importante o cidadão realizar uma vistoria no local de trabalho, residência a cada 7 dias, a fim de quebrar o ciclo do mosquito. Assim como os cuidados nos cemitérios, como evitar vasos que acumulem água e embalagens plásticas que possam virar criadouros.

Confira as principais medidas de prevenção e combate ao Aedes aegypti:

– Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;

– Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água;

– Manter caixas d’água bem fechadas;

– Remover galhos e folhas de calhas;

– Não deixar água acumulada sobre a laje;

– Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana;

– Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

– Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;

– Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

– Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

– Acondicionar pneus em locais cobertos;

– Fazer sempre manutenção de piscinas;

– Tampar ralos;

– Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;

– Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas;

– Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente;

– Limpar sempre a bandeja do ar-condicionado;

– Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem esticadas para não acumular água;

– Recolher sacos plásticos e lixo do quintal.

