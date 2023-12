Vale taça: Olaria e São Pedro decidem Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba

Olaria e São Pedro se enfrentam neste domingo, 10, no bairro Guabiruba Sul, na partida de volta da decisão do Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba. O jogo no estádio Orlando Westarb está marcado para às 10h.

No jogo de ida, o São Pedro venceu por 2 a 1 jogando em seus domínios, no estádio Luiz Carminatti, mesmo tendo um jogador expulso. Eder e Guto marcaram para o time da casa, e Gabrielzinho fez o único do Olaria.

Como venceu na partida de ida, o São Pedro tem a vantagem do empate na segunda partida da decisão. Para ser campeão no tempo normal, o Olaria precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença para o time do Guabiruba Sul, o título será decidido nos pênaltis.

O São Pedro vai em busca de seu oitavo título municipal, enquanto o Olaria, equipe que domina o cenário local nos últimos anos, tenta a sexta conquista consecutiva e 11ª no total.

Expectativa para a decisão

Diretor do Olaria, André Luiz Westarb destaca que a base do time é a mesma dos últimos campeonatos e que isso pode ser um fator positivo para buscar mais um troféu.

“Foi uma campanha muito boa, tivemos apenas uma derrota na campanha, apenas na ida da final. Tivemos uma fase de mata-mata muito pesada, enfrentando candidatos ao título (Cruzeiro nas quartas e 10 de Junho nas semis)”, lembra.

Os destaques da equipe são Gabrielzinho, com seis gols marcados, e Godo e Finho, com cinco.

“A expectativa para a final é muito grande, podemos conquistar nosso 11º título. Sabemos que o São Pedro é uma grande equipe e que temos uma desvantagem a tirar, mas sabemos também da força e grandeza do nosso elenco, além de poder jogar em nossos domínios nessa decisão. Esperamos um grande confronto. Temos uma base longeva que se mantém durante os anos, mas ao mesmo tempo reforçamos com novas peças para complementar e reforçar o elenco”, completa.

Técnico e presidente do São Pedro, Darlan Baran acredita que a final não tem favorito, apesar da vantagem da sua equipe.

“São duas grandes equipes, então esperamos fazer um bom jogo lá e sair com um placar positivo, para que possamos ser campeões. O time foi bem o campeonato inteiro”.

O São Pedro tem o melhor ataque da competição, com 36 gols marcados. O artilheiro é Mateus, com seis gols marcados, enquanto Salgado e Éto (que está suspenso para o jogo de volta da decisão), fizeram cinco.

“Nosso time é 90% da base do ano passado. Trouxemos apenas duas peças que não estavam com a gente, um zagueiro e um centroavante”, conta.

Campanha do Olaria

7 vitórias e 1 derrota, 25 gols marcados e 4 sofridos

Primeira fase

Olaria 2×0 Continental

Olaria 2×0 Misto

Samaritanos 0x9 Olaria

Poço Central 0x5 Olaria

Quartas de final

Olaria 2×1 Cruzeiro

Semifinais

10 de Junho 0x2 Olaria

Olaria 2×1 10 de Junho

Final

São Pedro 2×1 Olaria

Campanha do São Pedro

8 vitórias e 1 derrota, 36 gols marcados e 7 sofridos

Primeira fase

São Pedro 2×3 10 de Junho

Força Jovem 0x8 São Pedro

Lageadense 0x2 São Pedro

São Pedro 5×0 Cruzeiro

Bahia 1×7 São Pedro

Quartas de final

São Pedro 4×1 Samaritanos

Semifinais

Lageadense 0x5 São Pedro

São Pedro 3×1 Lageadense

Final

São Pedro 2×1 Olaria

