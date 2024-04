Dengue: saiba como denunciar possíveis focos em Brusque

Para combater a disseminação da dengue em Brusque, a Prefeitura de Brusque afirma trabalhar de maneira intersetorial para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A Vigilância Epidemiológica de Brusque já eliminou mais de 400 focos espalhados por 25 regiões do município.

O órgão conta com diversas frentes de trabalho, desde pulverizações, visitas domiciliares, levantamentos e, claro, a conscientização. Desde a publicação do decreto de emergência, os agentes de saúde passaram a poder realizar fiscalizações mais incisivas em casos de denúncias, contando com a ajuda da Polícia Militar.

“Os cuidados, porém, podem começar dentro da casa de cada um. Manter o terreno sempre limpo, livre de água parada, em vasos, pneus, tampas e sucatas, além da inspeção regular nestes locais, faz parte da rotina de cuidados que a população deve ter”, diz a prefeitura.

Saiba como denunciar

É através das denúncias que as equipes podem agir. A população pode contatar o número de WhatsApp: (47) 98813-0095. Terrenos e piscinas sem manutenção, suspeita de criadouros, locais públicos e privados tomados pelo mato devem ser denunciados.

Após o repasse de informações, os servidores encaminham a demanda para o setor responsável. Em locais privados sem ocupação, o Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan) realiza a notificação para o dono da propriedade. Em locais públicos, a prefeitura realiza a manutenção.

Atualmente, o número de denúncias faz com que a fiscalização demore mais do que o normal, devido ao grande aumento das demandas.

“Entendemos a gravidade da situação e estamos trabalhando o mais rápido possível para que essas demandas sejam sanadas”, comenta Carol Maçaneiro, diretora da Vigilância em Saúde.

